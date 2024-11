Ce decizie a luat Anisia Gafton în privința rochiei de mireasă. Actrița a început pregătirile pentru nuntă: „Vreau să fie ceva special”

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petrecereau în Grecia. Cei doi deja au început pregătirile pentru nuntă.

Recent, Anisia Gafton a făcut noi mărturisiri despre nunta cu partenerul ei, Florin Serghei. Actrița și logodnicul ei plănuiesc să se căsătorească anul viitor, în vară.

„Da, mă mărit! La anul în vară rămâne. Nu am găsit locația, dar vreau să fie ceva special. Mă gândesc să fac cununia civilă la anul, iar peste doi ani nunta. Cred că fac și botezul! (râde) Sunt pregătită oricând pentru botezul altcuiva, nu ne gândim așa departe! Aș vrea să îmi iau ceva roz. Nu cred că vreau alb! La mine în 2 secunde se face altă culoare. Știi ce am avut în mână atunci când te uiți pe rochia de mireasă, așa că mai bine o iau direct altă culoare! Vreau o petrecere intimă, să fie voie bună, să ne distrăm, să râdem toți”, a spus Anisia Gafton pentru playtech.ro .

Actrița a povestit și cum i-a spus logodnicului ei despre decizia de a-și face o operație estetică la nas.

„Nu am simțit presiunea de a arăta într-un fel. Eu nu am fost iubită de oameni pentru felul în care arăt. Important a fost ce transmit oamenilor! Talentul a contat, energia mea. Asta i-a atras pe oameni spre mine! Îmi mai pun o rochie de seară, mă mai machiez, atunci arăt într-un fel, dar asta e altă treabă! Eu nu sunt cunoscută pentru faptul că sunt Miss. Serghei a aflat de operația la nas cu 5 zile înainte. I-am zis: ‚Eu trebuie să îmi fac o operație de deviație de sept. Când? Luni, după un spectacol. Am fost la Piatra Neamț și după, de la spectacolul respectiv, m-am dus direct în sala de operație! Nici nu aveam haine la mine. Serghei parca mașina și i-au zis: ‘Nu mai parcați mașina, vă luăm direct în sală! A fost foarte rapid, nu a existat presiune. Eu știam că trebuie să fac operația, dar am fost flower power!”, a adăugat actrița pentru sursa citată.