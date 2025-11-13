Jennifer Aniston, laude la adresa iubitului ei, Jim Curtis, după ce și-au oficializat relația: „Foarte bun la suflet”

Jennifer Aniston nu s-a ferit să-l laude pe Jim Curtis la scurt timp după ce și-au făcut relația publică pe Instagram.

Jennifer Aniston, laude la adresa partenerului ei

Întrebată despre noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis, într-un interviu acordat revistei ELLE, Jennifer Aniston a spus ce a atras-o la partenerul ei: „Hipnoza este doar unul dintre multele lucruri pe care le face.”

Aniston l-a descris pe Curtis ca fiind „cu adevărat extraordinar” și a adăugat că „ajută foarte, foarte mulți oameni.” Potrivit actriței, acesta este în același timp „foarte special” și „foarte normal”, dar mai presus de toate, „foarte bun la suflet”. Ea a explicat că iubitul ei „vrea să îi ajute pe oameni să se vindece” și „să treacă prin traumele și blocajele lor spre claritate”, lucru pe care l-a numit „un mod minunat de a-ți dedica viața.„

Jennifer Aniston și-a făcut relația cu Jim Curtis „oficială” pe rețelele sociale la începutul acestei luni, chiar de ziua lui de naștere, când acesta a împlinit 50 de ani.

„La mulți ani, iubirea mea. Ești prețios’, a scris actrița alături de o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează tandru din spate. Curtis i-a răspuns în aceeași notă, publicând o serie de imagini de la petrecerea sa aniversară: „Dacă asta e un vis, nu vreau să mă trezesc”, a scris el.

Primele semne ale relației lor au apărut în septembrie, când Jennifer a postat o imagine cu Jim privind apusul pe o plajă, cu spatele la cameră, o fotografie inclusă într-un carusel cu momente din vara ei.

Zvonurile despre relația dintre cei doi au apărut încă din luna iulie, când au fost surprinși împreună în Mallorca, Spania, alături de prietenul și colegul ei de breaslă Jason Bateman și soția acestuia. În august, au fost văzuți la o cină în Los Angeles cu Courteney Cox, colega lui Aniston din serialul Friends, și partenerul acesteia.

În septembrie, cei doi îndrăgostiți au fost din nou fotografiați împreună, de această dată în New York.

Jennifer Aniston a fost anterior căsătorită cu actorii Brad Pitt și Justin Theroux, în timp ce Jim Curtis a fost căsătorit cu Rachel Napolitano, cu care are un fiu adolescent, pe nume Aidan.

Ce părere are Justin Theroux despre relația fostei soții

După ce vedeta din Friends a confirmat că formează un cuplu cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram, Theroux s-a numărat printre cei aproape 1,5 milioane de utilizatori care au apreciat imaginea; un gest discret, dar interpretat de fani drept un semn de maturitate.

Aniston, în vârstă de 56 de ani, și Theroux, 54, au fost căsătoriți între 2015 și 2018. Potrivit Page Six, relația lor s-a încheiat după ce actrița, care preferă viața în Los Angeles, a găsit dificilă adaptarea la ritmul din New York. Publicația relata că Aniston „nu suporta paparazzii și apartamentul micuț” din Greenwich Village, unde locuia alături de actorul din Mulholland Drive.

Între timp, Justin Theroux și-a refăcut viața alături de actrița Nicole Brydon Bloom, cu care s-a căsătorit în martie 2025.

foto: Hepta, Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro