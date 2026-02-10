Care sunt principiile după care se ghidează Adelina Pestrițu în creșterea fiicei sale, Zenaida: „Totul trece prin filtrul iubirii și al protecției”

Adelina Pestrițu a vorbit cu deschidere despre cum alege să o educe pe fiica ei, Zenaida, și despre ce valori îi insuflă acesteia.

Adelina Pestrițu, despre creșterea fiicei sale

Adelina Pestrițu a mărturisit că de la o vârstă fragedă a învățat-o pe fiica ei importanța limitelor. Creatoarea de conținut și Zenaida au o relație extrem de apropiată, vedeta considerând că sunt precum două prieteni.

„În viața de familie sunt situații când „NU” trebuie să rămână ferm, indiferent de cât de greu îți este să-l rostești atunci când vine vorba de copilul tău. Pentru că de acea limită poate depinde siguranța, sănătatea și viitorul copilului. Știu că răspunsurile noastre pe anumite teme nu sunt mereu pe placul ei, dar dacă aceste limite nu ar exista, ea nu ar înțelege cum să-și stabilească o direcție sănătoasă în viață. Acesta este parte din rolul unui părinte până la urmă, nu? Ne dorim ca Zeny să fie protejată, să fie conștientă de pericolele vieții, de importanța regulilor și de recunoștință pentru ceea ce are. Nu înseamnă că dacă ești permisiv cu copilul tău ești un părinte perfect, iar dacă stabilești niște reguli stricte ești un părinte rău. Cred cu tărie că fiecare părinte știe ce e cel mai bine pentru copilul lui, pentru că totul trece prin filtrul iubirii și al protecției”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

De asemenea, Adelina Pestrițu a vorbit și despre modul în care Zenaida percepe, cel puțin până acum, celebritatea mamei sale.

„M-a văzut de câteva ori în reclame la televizor și a memorat replicile mele. (râde) Se distrează rostindu-le și eu privind-o spunându-le. Când vede în casă produsele pe care le recomand, asociază imediat cu reclamele cu mine pe care le urmărește la TV. Se întâmplă ca, mergând pe stradă sau în mall, să vină oameni la mine și să-mi ceară să facem poze împreună. Mă întreabă dacă îi cunosc sau dacă mă știu de la TV. Știe și că am un cont mare de Instagram, unde mă urmăresc mulți oameni, iar atunci când plec de acasă, știe și înțelege că merg să fac poze pentru campaniile pe care le am.”

Adelina Pestrițu, dezvăluiri rare despre fiica ei, Zenaida

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre modul în care alege să își crească fetița și regulile pe care i le-a impus micuței.

„Nu-mi place să fiu omul extremelor, așa că încerc pe cât posibil să păstrez echilibrul, să cresc un copil educat și fericit! Cred că asta e cel mai important pentru noi, ca părinți. Să fie fericită! (…) Știe că în fiecare zi are voie să se uite și la desene, dar să nu exagereze. Am înțeles deja asta. Nu avem prea multe discuții pe tema asta, pentru că știe că ecranele folosite în exces dăunează. Și așa că am găsit această formă de negociere la început, în care i-am spus, uite, dacă petreci o oră, o oră și jumate pe zi, nu este o problemă. Dacă depășim acest timp, s-ar putea să fie o problemă, în primul rând, pentru tine. Și ea a înțeles asta și respectă”, a povestit creatoarea de conținut pentru Unica.ro.

Adelina Pestrițu a mărturisit că mai apar ocazional conflicte între ea și soțul ei, pornind de la diverse aspecte legate de fiica lor.

„Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

