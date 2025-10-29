Cum și-a depășit Adelina Pestrițu una dintre cele mai mari temeri ale sale: „Oricât aș încerca să evit ceva…”

Adelina Pestrițu își înfruntă frica de zbor și a vorbit deschis despre modul în care reușește să treacă peste anxietate într-o postare recentă pe Instagram.

Adelina Pestrițu și-a învins frica de zbor

Vedeta, cunoscută pentru călătoriile sale frecvente și pentru sinceritatea cu care își împărtășește experiențele, a mărturisit că turbulențele o pun mereu într-o situație tensionată, dar dorința de a vedea lumea și de a petrece timp cu familia o motivează să urce în avion de fiecare dată.

„Toți cei care mă cunosc știu că am o frică reală de turbulențe. Cu toate astea, mă găsesc mereu în avion uneori zâmbind, alteori agitată — făcând rugăciuni. (Ex: Vă mai amintiți zborul meu SUA-România în plin uragan și cutremur în același timp?)”, a povestit Adelina, evocând unul dintre cele mai dramatice momente din călătoriile sale.

Când urmăritorii au întrebat cum reușește să gestioneze anxietatea care apare odată cu ideea de zbor, vedeta a explicat: „Mulți mă întreabă cum reușesc să trec peste anxietatea care vine odată cu ideea de zbor. Adevărul e că nu am un truc special. Pur și simplu, dorința de a călători e mai mare decât frica.”

De-a lungul anilor, Adelina Pestrițu a avut zboruri pe care le-a dus aproape exclusiv cu rugăciuni, din cauza turbulențelor, însă nu a renunțat niciodată la planurile sale. „Dar n-am renunțat. Am înțeles că, oricât aș încerca să evit ceva, dacă e să se întâmple, se întâmplă. Așa că prefer să văd lumea și să adun amintiri alături de familia mea”, a spus ea.

Ce sfaturi are vedeta

În aceeași postare, Adelina a oferit sfaturi pentru cei care au aceeași frică de zbor: este important să te informezi despre ce sunt turbulențele, pentru a înțelege că ele sunt fenomene normale și nu reprezintă pericol. Alegerea unei companii aeriene de încredere, cu reputație bună și experiență, poate reduce stresul, iar poziționarea în avion în zona aripilor sau în față ajută la simțirea mai puțin intensă a mișcării.

Vedeta a mai explicat că evitarea cafelei și a alcoolului înainte de zbor și controlul respirației, inspirații adânci pe nas și expir lent pe gură, repetate și combinate cu număratul în gând, ajută la detensionarea minții. În plus, ocuparea timpului cu muzică, filme, cărți sau podcasturi funcționează ca un mecanism de distragere, iar dialogul cu echipajul de bord și observarea calmului însoțitorilor contribuie la reducerea anxietății.

„Eu, spre exemplu, am un playlist cu muzica preferată pe care îl ascult în avion. Vorbiți cu echipajul de bord dacă simțiți nevoia — sunt obișnuiți cu pasageri anxioși și pot fi foarte liniștitori. Uitați-vă la însoțitorii de bord: dacă ei sunt calmi, nu e niciun motiv real de panică. Eu de fiecare dată mă ghidez după comportamentul și reacțiile lor. Ei sunt primii care află dacă apare un motiv de îngrijorare”, a explicat Adelina.

Vedeta a mai subliniat că nu este nimic rușinos în a simți frică: „Și, mai ales, nu vă rușinați de frică. Curajul nu înseamnă să nu simți teamă, ci să mergi mai departe chiar și cu ea.”

