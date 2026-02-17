Rihanna, accident vestimentar la prezentarea de modă a lui A$AP Rocky. Ce s-a întâmplat cu ținuta ei

Rihanna a avut un mic incident vestimentar în timp ce participa la prezentarea de modă AWGE a partenerului ei, A$AP Rocky.

Artista, în vârstă de 37 de ani, a atras toate privirile vineri seară, când a fost fotografiată la intrarea în Hall des Lumières. Haina ei neagră din piele, semnată AWGE, avea o deschizătură pe spate care s-a ridicat mai mult decât intenționa, lăsându-i la vedere posteriorul pentru câteva momente. Rihanna și-a aranjat rapid ținuta, acoperindu-se înainte de a continua să pășească spre interior.

Fondatoarea brandului Savage X Fenty a purtat sub palton un sutien din dantelă neagră și colanți transparenți fără talpă, iar ținuta a fost completată de pantofi stiletto clasici. A accesorizat look-ul cu bijuterii argintii strălucitoare și o coafură prinsă într-o coadă de cal netedă. Odată ajunsă în sală, artista a pozat relaxată pentru fotografii, ținând programul evenimentului în fața ochilor.

În timpul show-ului, Rihanna a stat lângă verișorul lui Rocky, A$AP Nast. După prezentare, cântăreața, cunoscută pentru hitul Diamonds, a vorbit cu entuziasm despre partenerul ei, cu care are trei copii: RZA, Riot și Rocki.

„Sunt mereu mândră de bărbatul meu. Este creativ și un geniu”, a declarat ea după eveniment.

Rapperul, cunoscut și pentru piesa Praise the Lord, și-a lansat brandul AWGE în 2024, prezentând primele colecții în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Despre semnificația numelui, artistul a spus că misterul face parte din concept: AWGE funcționează ca un conglomerat creativ ce include casă de discuri, brand de modă, incubator artistic și companie de direcție creativă. Pentru Rocky, creativitatea rămâne elementul central al tuturor proiectelor sale.

Rihanna, una dintre cele mai influente figuri din industria modei și a frumuseții, a înregistrat o pierdere semnificativă de 36 de milioane de dolari după închiderea liniei sale de modă Fenty, creată în colaborare cu Louis Vuitton. Potrivit DailyMail.com, documentele companiei britanice Denim UK Holdings, prin care artista a făcut investiția, arată pierderi majore în urma închiderii proiectului.

Lansată în 2019, marca Fenty a fost prima casă de modă construită de la zero sub umbrela conglomeratului francez LVMH, însă colaborarea nu a reușit să se mențină pe termen lung. Pandemia a afectat grav activitatea atelierelor și comunicarea între echipe, iar restricțiile de călătorie i-au îngreunat Rihannei implicarea directă în procesul creativ.

„Din cauza limitărilor impuse în timpul pandemiei, Rihanna, care obișnuiește să fie prezentă în fiecare etapă de design, nu a putut vizita atelierul din Paris sau casele de modă italiene implicate în producție”, notează DailyMail.com.

La momentul lansării, artista a investit aproape 30 de milioane de euro, sumă aproape egală cu cea adusă de LVMH, compania-mamă a Louis Vuitton. Afacerea, înregistrată în Franța sub numele Project Loud France, o referință la albumul său Loud, își propunea să transforme numele Fenty într-un simbol al modei contemporane.

Deși Rihanna deținea aproape jumătate din acțiunile companiei, decizia de a închide linia de modă a fost luată în 2021, printr-un acord comun între ea și LVMH.

