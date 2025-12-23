10 seriale-fenomen despre viețile complicate ale adolescenților

Serialele de mai jos au urmărit îndeaproape experiențele adolescenților, aflați într-o perioadă de explorare și în care domină curiozitatea, dar și nevoia de a-și afirma revolta în fața așteptărilor nerealiste.

1. Glee

Serialul Glee a stârnit o foarte mare agitație, pentru că surprindea un grup de elevi dornici să se afirme și să își încerce norocul într-o industrie artistică, făcând parte dintr-un club muzical. Serialul s-a bucurat de o distribuție numeroasă, diversă și fiecare personaj a avut un parcurs care a meritat să fie urmărit.

2. Gilmore Girls

Serialul Girlmore Girls se concentrează, în principal, pe relația dintre o mamă singură și fiica ei adolescentă. Viețile celor două dintr-un orăș din Connecticut nu sunt deloc ocolite de situații dramatice, uneori și comice. Publicul a îndrăgit legătura lor și a empatizat cu experiențele lor și cu felul în care reacționează în fața lor.

3. Dawson’s Creek

Katie Holmes, Michelle Williams și Joshua Jackson sunt câteva dintre starurile care au jucat în Dawson’s Creek. Cele șase sezoane nu i-au plictisit deloc pe spectatori, care au asistat la viețile zbuciumate și marcate de întâlniri revelatoare ale unor adolescenți în drumul lor către a deveni adulți.

4. Gossip Girl

Gossip Girl se numără printre cele mai cunoscute seriale despre adolescenți, care a fost un adevărat fenomen. Pe lângă toate nenumăratele întorsături de situație care le dau viața peste cap într-o clipă, Gossip Girl a devenit și o sursă de inspirație din punct de vedere vestimentar, publicul fiind fascinat de ținutele persoanelor din distribuție.

5. Pretty Little Liars

Patru adolescente, pe numele lor Spencer, Hanna, Aria și Emily, vor să afle adevărul despre dispariția unei prietene, pe măsură ce primesc amenințări și mesaje misterioase de la cineva care pretinde că le cunoaște toate secretele. Publicul a urmărit cu interes toate situațiile anevoioase și marcate de dramatism în care sunt implicate Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale și Shay Mitchell în Pretty Little Liars.

6. Derry Girls

Saoirse-Monica Jackson, Nicola Coughlan, Louisa Harland, Kathy Kiera Clarke și Jamie-Lee O’Donnell au jucat în Derry Girls, un serial cu o acțiune care se petrece la începutul anilor 1990 în Irlanda de Nord. Serialul urmărește întâmplările unei fete în vârstă de 16 ani, de la relațiile ei de prietenie, dramele personale și experiențele cu sexualitatea.

7. PEN15

Maya Erskine, Anna Konkle, Sam Zvibleman au creat PEN15, un serial despre două prietene foarte bune, Maya și Anna, în vârstă de 13 ani, care fac față cu multă timiditate experiențelor cu care se confruntă în gimanziu. Cele două se susțin și sunt una alături de cealaltă în această etapă care le poate defini parcursul.

8. The Wilds

The Wilds este un altfel de serial cu tineri, pentru că arată lupta pentru supraviețuire a unor adolescenți, după ce trec printr-un accident de avion și ajung pe o insulă izolată. Pe lângă tema aceasta, serialul creat de Sarah Streicher nu se abate de la a include și alte teme, cum ar fi indignarea lor față de așteptările nerealiste de la societate.

9. Never Have I Ever

Actrița și producătoarea Mindy Kaling a creat Never Have I Ever, un serial care are ca sursă de inspirație copilăria ei. Serialul e o incursiune în procesul de maturizare al adolescentei Devi Vishwakumar. De la pierderea tatălui, eforturile pe care le face pentru a se acomoda la liceu, greutățile din familie, dar și perioada adolescenței care aduce probleme, acestea sunt câteva dintre momentele care o marchează pe tânăra Devi.

10. The Sex Lives of College Girls

Mindy Kaling și Justin Noble au creat serialul The Sex Lives of College Girls, în care aflăm împreună pe parcursul a trei sezoane cum se descurcă patru studente de la școala Essex College din New England după ce se întâlnesc pentru prima dată cu maturitatea, relațiile noi de prietenie, dramele, sexualitatea și dragostea. În crearea acestui serial, Mindy Kaling a apelat la experiența ei personală de la o mică școală din New England.

