Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează un cuplu în secret? Cei doi ar fi petrecut o vacanță romantică împreună

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se întâlnesc în secret și au petrecut împreună un weekend romantic în Marea Britanie, potrivit unui nou reportaj publicat de The Sun.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează un cuplu?

Fondatoarea Skims, în vârstă de 45 de ani, și Hamilton, 41 de ani, au fost fotografiați împreună de mai multe ori de-a lungul ultimului deceniu, însă până acum nu au fost niciodată legați din punct de vedere romantic.

Potrivit publicației The Sun, Kim Kardashian a plecat sâmbătă după-amiază din Los Angeles cu avionul său privat și s-a întâlnit cu pilotul de Formula 1 pentru a se caza la Estelle Manor, un hotel de lux și club exclusivist din zona Cotswolds.

Cei doi au petrecut un weekend „foarte romantic”, potrivit unei surse, fiind în permanență însoțiți de gărzile de securitate pentru a le asigura intimitatea. Surse apropiate au declarat pentru publicație că cei doi au împărțit aceeași cameră și au avut acces exclusiv la piscină și la spa.

„Aveau programat un masaj de cuplu și au avut toate facilitățile doar pentru ei”, a spus sursa, adăugând: „Seara, au luat cina într-o sală privată, astfel încât să nu fie în preajma altor oaspeți.”

Cei doi ar fi părăsit hotelul duminică, în jurul orei 11:00, și au plecat cu cele două mașini cu care Kardashian venise de la aeroport. Un martor a spus că, deși au făcut eforturi să nu fie văzuți împreună, el ar fi ieșit pe la intrarea principală, iar ea pe o ieșire laterală, Kardashian a atras atenția din cauza celor opt valize și a „uriașei” genți Hermès Birkin.

„Au plecat împreună, alături de bodyguarzi, și s-au îndepărtat cu mașinile”, a explicat martorul.

Ulterior, cei doi au fost surprinși de paparazzi ajungând la același hotel din Paris.

Noul cuplu a participat recent la petrecerea de Revelion a lui Kate Hudson, în Aspen, Colorado, deși nu au fost fotografiați împreună. Vedeta din „All’s Fair” a strălucit într-o ținută neagră, strălucitoare și transparentă, în ciuda frigului, în timp ce Hamilton a optat pentru o ținută complet maro.

Cum s-au cunoscut cei doi

Hamilton și Kardashian se cunosc cel puțin din 2014, când au fost fotografiați împreună cu partenerii lor de atunci, Nicole Scherzinger și Kanye West. Lewis Hamilton a avut o relație cu solista trupei Pussycat Dolls între 2007 și 2015 și a fost asociat de-a lungul timpului cu vedete de prim rang precum Rihanna, Shakira și Sofía Vergara.

Kim Kardashian, care și-a finalizat divorțul de West în 2022, a fost ultima dată asociată cu starul NFL Odell Beckham Jr., deși relația lor s-ar fi încheiat în aprilie 2024.

Hamilton, care a avut o relație de prietenie cu West, a povestit la un moment dat ce sfat i-a oferit rapperul. Hamilton a declarat pentru City AM:

„Kanye mi-a spus: ‘Sunt mare în industria muzicală, dar încerc să fac ceea ce iubesc în modă și oamenilor nu le place. Tu ești mare în lumea curselor, dar îți place muzica, iar oamenilor le va fi probabil greu să accepte asta. Trebuie să faci ceea ce iubești și să nu-ți pese de ce cred alții.'”

Citește și:

Premiile Grammy 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete

foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro