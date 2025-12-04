Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun

Familia Kardashian a dezvăluit decorațiunile creative de Crăciun din acest an.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun

Kim Kardashian și-a uimit fanii prezentându-și decorațiunile de Crăciun pentru 2025, care au transformat locuința ei din Los Angeles într-un adevărat peisaj de iarnă. Vedeta a împărtășit imaginile într-o serie de clipuri postate pe Instagram Stories pe 2 decembrie.

Tradiția sărbătorilor în familia Kardashian-Jenner

„Tocmai am terminat de decorat pentru sărbători,” a spus ea, în timp ce filma nenumărații brazi acoperiți de zăpadă artificială, aranjați de-a lungul holurilor. ‘Nici nu pot să vă explic ce miros și ce atmosferă este aici.” Kim Kardashian a descris decorul drept „nebunesc”, arătând șirurile de brazi împodobiți cu lumini, inclusiv un grup de brazi instalați în bucătărie.

Plimbându-se prin casă, vedeta din The Kardashians a observat și câteva figurine Elf on the Shelf ascunse în crengi. Kim Kardashian le-a arătat urmăritorilor și atmosfera muzicală din casa ei: compozitorul Philip Cornish interpreta „Away in a Manger” la pianul familiei. „Începem luna decembrie cu @philthekeys,” a scris ea.

Kim are patru copii, North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani), cu fostul ei soț, Kanye „Ye” West.

Familia Kardashian-Jenner este cunoscută pentru fastul cu care celebrează sărbătorile. Kris Jenner, „momagerul” clanului, a explicat recent ceea ce face ca petrecerea ei anuală de Ajun să fie atât de specială.

„Îmi place să îmi trimit invitații acasă cu un cadou superb, ceva la care nu s-ar fi gândit singuri,” a declarat Kris pentru E! News. „Este ceva festiv, pe care îl păstrezi și îl folosești ca amintire anul următor.' Kris a menționat că darurile sunt „limbajul ei al iubirii”.

Ea a recunoscut că cel mai greu membru al familiei pentru care cumpără cadouri este chiar Kim: „Este foarte specifică și foarte atentă la estetica ei.” Khloe, a spus Kris, îi seamănă cel mai mult, iar Kylie și Kendall iubesc tot ce este nostalgic. „Kourtney adoră totul, iar Rob este ca noi toți,” a adăugat ea.

În ciuda provocării de a cumpăra daruri pentru cei șase copii și cei 13 nepoți, Kris spune că nimic nu îi poate umbri bucuria: „La sărbători sunt incontrolabil de entuziasmată. Pentru mine, asta este raiul.”

Kim Kardashian, despre relația de co-parenting cu Kanye West

Kim Kardahian, mamă a patru copii pe care îi are împreună cu fostul soț, Kanye West, recunoaște că se simte de multe ori „pe punctul de a ceda” din cauza relației dificile de co-parenting cu rapperul.

Într-un episod din The Kardashians, Kim Kardashian a vorbit deschis despre situație în timpul unei plimbări cu mașina alături de fostul ei cumnat, Scott Disick.

„Îmi pare rău pentru tot ce treci. Arată stresant”, i-a spus Disick, care are trei copii cu sora lui Kim, Kourtney Kardashian. „Adică, văd unele lucruri online și e ca și cum ai spune, ‘La naiba’, a continuat el, determinând-o pe Kim să recunoască că situația este „dificilă”.

Vedeta a explicat cât de „frustrant” este atunci când West îi pune la îndoială „caracterul de mamă”, mărturisind: „Uneori simt că aș putea să explodez, dar nu pot. Pur și simplu nu pot.”

Citește și:
Cristina Ciobănașu, imagini emoționante alături de partenerul ei, Alexandru Mureșan. Cum s-au pozat cei doi

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
People
Adrian Mutu, vedeta documentarului "Il Fenomeno – Povestea unui superstar", despre cariera sa emblematică
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
People
Care este dieta cu care Ozana Barabancea a slăbit aproape 40 de kilograme: "Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie..."
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
People
Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: "Timpul liber îl investim tot în ce iubim și..."
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
People
George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: "Pentru mine e mai ușor"
Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
People
Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
People
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
Libertatea
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Kate Middleton a strălucit cu cea mai mare tiară purtată vreodată. Prințesa de Wales a făcut furori la banchetul în cinstea președintelui Germaniei
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Imagini cu Raluca Turcan, după ce ar fi apelat la intervenții estetice. Transformarea fostului ministru al Culturii este uluitoare
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Adevărul despre relația dintre Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina: „Vreau să fim sinceri”. Anunțul făcut în direct la PRO TV
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Dan Alexa, surprins la masă cu trei femei, după zvonurile relației cu Denise Rifai. Și-a făcut apariția și fosta soție la restaurant
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Artanu. Colegii de breaslă organizează un concert în memoria artistului
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Chefii și-au format echipele din sezonul 16! Cui au oferit tunici în bootcamp: „Îmi explodează sufletul de bucurie!”
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
Și băieții plâng câteodată! Smiley, Horia Brenciu și Cabral, așa cum nu i-ai mai văzut până acum. Cine i-a făcut să plângă
catine.ro
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Kate Middleton a purtat cea mai mare tiară de până acum la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Cum arată rochia pe care a îmbrăcat-o Prințesa de Wales
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din people
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
People

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț continuă.

+ Mai multe
Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: "Sunt într-o etapă matură și responsabilă"
Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: "Sunt într-o etapă matură și responsabilă"
People

Diana Bart a vorbit deschis despre schimbările din viața ei amoroasă.

+ Mai multe
De ce a refuzat Alina Pușcaș să participe la Asia Express sau Power Couple: "Problema e că..."
De ce a refuzat Alina Pușcaș să participe la Asia Express sau Power Couple: "Problema e că..."
People

Alina Pușcaș a dezvăluit de ce nu participă la emisiuni precum Asia Express sau Power Couple cu soțul ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC