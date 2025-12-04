Kim Kardashian a dezvăluit cum și-a decorat locuința de Crăciun

Kim Kardashian și-a uimit fanii prezentându-și decorațiunile de Crăciun pentru 2025, care au transformat locuința ei din Los Angeles într-un adevărat peisaj de iarnă. Vedeta a împărtășit imaginile într-o serie de clipuri postate pe Instagram Stories pe 2 decembrie.

Tradiția sărbătorilor în familia Kardashian-Jenner

„Tocmai am terminat de decorat pentru sărbători,” a spus ea, în timp ce filma nenumărații brazi acoperiți de zăpadă artificială, aranjați de-a lungul holurilor. ‘Nici nu pot să vă explic ce miros și ce atmosferă este aici.” Kim Kardashian a descris decorul drept „nebunesc”, arătând șirurile de brazi împodobiți cu lumini, inclusiv un grup de brazi instalați în bucătărie.

Plimbându-se prin casă, vedeta din The Kardashians a observat și câteva figurine Elf on the Shelf ascunse în crengi. Kim Kardashian le-a arătat urmăritorilor și atmosfera muzicală din casa ei: compozitorul Philip Cornish interpreta „Away in a Manger” la pianul familiei. „Începem luna decembrie cu @philthekeys,” a scris ea.

Kim are patru copii, North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani), cu fostul ei soț, Kanye „Ye” West.

Familia Kardashian-Jenner este cunoscută pentru fastul cu care celebrează sărbătorile. Kris Jenner, „momagerul” clanului, a explicat recent ceea ce face ca petrecerea ei anuală de Ajun să fie atât de specială.

„Îmi place să îmi trimit invitații acasă cu un cadou superb, ceva la care nu s-ar fi gândit singuri,” a declarat Kris pentru E! News. „Este ceva festiv, pe care îl păstrezi și îl folosești ca amintire anul următor.' Kris a menționat că darurile sunt „limbajul ei al iubirii”.

Ea a recunoscut că cel mai greu membru al familiei pentru care cumpără cadouri este chiar Kim: „Este foarte specifică și foarte atentă la estetica ei.” Khloe, a spus Kris, îi seamănă cel mai mult, iar Kylie și Kendall iubesc tot ce este nostalgic. „Kourtney adoră totul, iar Rob este ca noi toți,” a adăugat ea.

În ciuda provocării de a cumpăra daruri pentru cei șase copii și cei 13 nepoți, Kris spune că nimic nu îi poate umbri bucuria: „La sărbători sunt incontrolabil de entuziasmată. Pentru mine, asta este raiul.”

Kim Kardashian, despre relația de co-parenting cu Kanye West

Kim Kardahian, mamă a patru copii pe care îi are împreună cu fostul soț, Kanye West, recunoaște că se simte de multe ori „pe punctul de a ceda” din cauza relației dificile de co-parenting cu rapperul.

Într-un episod din The Kardashians, Kim Kardashian a vorbit deschis despre situație în timpul unei plimbări cu mașina alături de fostul ei cumnat, Scott Disick.

„Îmi pare rău pentru tot ce treci. Arată stresant”, i-a spus Disick, care are trei copii cu sora lui Kim, Kourtney Kardashian. „Adică, văd unele lucruri online și e ca și cum ai spune, ‘La naiba’, a continuat el, determinând-o pe Kim să recunoască că situația este „dificilă”.

Vedeta a explicat cât de „frustrant” este atunci când West îi pune la îndoială „caracterul de mamă”, mărturisind: „Uneori simt că aș putea să explodez, dar nu pot. Pur și simplu nu pot.”

Citește și:

Cristina Ciobănașu, imagini emoționante alături de partenerul ei, Alexandru Mureșan. Cum s-au pozat cei doi

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro