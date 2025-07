Laura Cosoi, mesaj special pentru soțul ei, Cosmin Curticăpean, de ziua lui de naștere: „Mă bucur că te-am surprins”

Cosmin Curticăpean, soțul Laurei Cosoi, și-a sărbătorit ziua de naștere. Actrița i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant partenerului ei de viață.

Laura Cosoi i-a făcut o postare emoționantă soțului ei, Cosmin Curticăpean, cu ocazia zilei lui de naștere.

De asemenea, Laura Cosoi a împărtășit și câteva imagini de la aniversarea soțului ei.

Cosmin Curticăpean a fondat prima sa firmă în 1995, dezvoltând-o și extinzându-se continuu. Născut la Târgu Mureș, soțul Laurei Cosoi nu a lucrat niciodată ca angajat, ci a urmărit mereu să devină antreprenor. Astăzi, acesta coordonează afaceri în România, Austria și Germania, unele dintre ele fiind în sectorul comunicațiilor, iar în 2016 a cofondat un start-up local, conform informațiilor de la Spynews.

„Am înființat prima mea companie în 1995, nu am fost niciodată angajat. Copilăria și adolescența m-au pregătit pentru a deveni antreprenor (…) Ce încerc să duc mai departe în afacerile mele este autenticitatea (…) Încerc să am rezultate și să fiu mai bun decât ieri și să îmi depășesc propriile limite. Asta îți dă libertatea de gândire (…) Știi că se spune că în timpul unei crize nu cel mai deștept sau cei mai puternici oameni vor supraviețui, ci aceia care se adaptează rapid și în afacerile din prezent cu tot ce înseamnă inteligența artificială, cu schimbările economice, globalizarea și restul fenomenelor, este mult mai cerută capacitatea de a te adapta prin intermediul tuturor acestor situații care te fac să îți depășești limitele”, a declarat Cosmin Curticăpean, la The Recursive Podcast.