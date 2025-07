Laura Cosoi, mărturisiri sincere despre provocările vieții cu patru copii: „Plin de suișuri și coborâșuri”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc o experiență intensă alături de cele patru fiice ale lor, care le-au redefinit complet viața de familie. În prezent, cei doi se bucură de o vacanță în țară, parcurgând România cu rulota, în compania apropiaților. Actrița își ține comunitatea de pe Instagram conectată la fiecare pas, distribuind imagini din locurile vizitate și momentele alături de cele patru fiice.

Într-una dintre cele mai recente postări, Laura a ales să împărtășească publicului o reflecție sinceră despre provocările și frumusețea maternității. Mesajul emoționant a fost însoțit de fotografii sugestive din vacanță și a atras reacții calde din partea urmăritorilor.

Vedeta a mai povestit în trecut că sprijinul soțului ei este esențial în gestionarea vieții de familie, Cosmin fiind extrem de implicat în creșterea celor patru fiice.

Laura Cosoi a ales să plece într-o vacanță cu autorulota împreună cu familia ei. Actrița a împărtășit pe rețelele de socializare despre experiențele întâmpinate în această călătorie alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și cele patru fiice ale lor, Rita, Vera, Lara și Aida.

Laura Cosoi descoperă într-un mod diferit România cu ocazia acestei vacanțe cu autorulota. Actrița și familia ei obișnuiesc să meargă în călătorii în destinații exotice, unde au parte de un anumit confort, însă preferă și astfel de vacanțe în care trebuie să se gospodărească singuri. Pe Instagram, vedeta le-a dat mai multe detalii fanilor despre cum decurge până acum vacanța autorulota prin țară.

„Primele două nopți cu autorulota le-am petrecut în zona Voineasa, undeva lângă fosta stațiune abandonată. Pe vremuri veneam aici cu părinții în cantonamente și îmi amintesc cum, în fiecare zi, stăteam cu nasul lipit de vitrina unei mercerii, urmărind cu privirea parfumul Jubileu.

Din păcate, aproape nimic din ce îmi aminteam despre Voineasa nu mai există azi, dar locul pe care l-am găsit în pădure, lângă un pârâu, a fost alegerea perfectă. În prima seară v-am povestit deja că am avut și un musafir. — noroc că eram deja pregătiți de somn și, în două mișcări, am sărit direct în patul autorulotei. O să încerc să vă povestesc în zilele următoare câte puțin despre cum a fost această vacanță cu autorulota pentru noi: pe unde am campat, cum ne-am gospodărit, ce am vizitat și ce bunătăți am gătit.”