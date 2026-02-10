Diana Dumitrescu dezvăluie că ar putea trece peste infidelitatea soțului ei: „Totul se repară”

Diana Dumitrescu și soțul ei, Alin Boroi, formează un cuplu de peste un deceniu și sunt căsătoriți de opt ani. Cei doi au împreună un băiețel, pe Carol, iar actrița a vorbit recent despre dinamica relației lor și despre limitele pe care le vede într-o căsnicie. Vedeta a mărturisit că, în opinia sa, inclusiv infidelitatea poate fi depășită atunci când există iubire reală și dorință de a salva relația.

Diana Dumitrescu, despre problemele din relații

Actrița și partenerul ei de viață sunt împreună de 12 ani, perioadă în care au construit o familie stabilă și echilibrată. Într-o intervenție televizată, Diana Dumitrescu a abordat deschis subiectul fidelității și al compromisurilor într-o relație de lungă durată.

Întrebată dacă există lucruri pe care nu le-ar putea ierta niciodată în căsnicie, actrița a spus că, în prezent, nu vede o limită clară în acest sens. Ea consideră că o relație solidă se bazează pe acceptare, înțelegere și dorința ambilor parteneri de a merge mai departe împreună.

„Ne iubim foarte mult, ne cunoaștem și ne acceptăm. Când iubești, faci și compromisuri și sacrificii, adică lași de la tine, e ceva normal. Nu, în momentul de față chiar nu (n.r. nu este nimic ce nu i-ar putea ierta soțului), pentru că faptul că eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și am început să citesc Biblia sunt mult mai devotată familiei și soțului, pentru că văd lucrurile total diferit și cred că orice poate fi reparat atunci când este iubire și dorință. Totul se repară (n.r. legat de infidelitate). Dacă este dorință din partea amândurora, totul se repară. Poți să calci strâmb o dată și să te întorci și să îți pară rău și se repare. În momentul în care nu mai merge reparat (…), este atunci când ești lăsat pentru altcineva”, a declarat Diana Dumitrescu, la Spynews TV.

Actrița a subliniat că perspectiva sa asupra relațiilor s-a schimbat odată cu apropierea de credință, lucru care a influențat modul în care privește familia, iertarea și stabilitatea emoțională.

Familia, prioritatea absolută

Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt părinții lui Carol, care se apropie de vârsta de șapte ani. Vedeta a povestit că, în primii ani din viața fiului ei, a ales să își pună cariera pe plan secund pentru a se dedica în totalitate rolului de mamă, o decizie pe care o consideră corectă și benefică pentru familia sa.

Actrița recunoaște că educația copilului vine cu provocări și momente de tensiune, însă încearcă să gestioneze fiecare situație cu sinceritate și responsabilitate.

„Se întâmplă, de multe ori, să fiu puțin mai aspră când greșește, după care, evident, că îmi pare rău pentru că mă gândesc că aș fi putut să manageriez situația altfel, dar eu mă duc către el. Dacă mi se pare că am ridicat vocea mai mult decât ar fi trebuit, mă duc și îmi cer scuze”, a mai spus vedeta.

Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi

Diana Dumitrescu trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual. Actrița s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre decizia ei de a se pocăi și de a renunța la religia ortodoxă.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mai păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat actrița în podcastul Ioanei Ginghină.

