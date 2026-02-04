Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: „Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de…”

Diana Dumitrescu a uimit recent pe toată lumea cu noile sale declarații despre convertirea de la creștinism ortodox la religia penticostală.

Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi

Diana Dumitrescu trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual. Actrița s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre decizia ei de a se pocăi și de a renunța la religia ortodoxă.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mai păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat actrița în podcastul Ioanei Ginghină.

Ea a povestit și câteva experiențe neplăcute pe care le-a avut în bisericile ortodoxe și care i-au influențat decizia de a nu mai frecventa acele lăcașuri de cult.

„Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează. Nu mă face mai bună. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău. Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus: ‘Ești mai tristă de când ți-au schimbat religia. Faci doar curat în casă.’ Nu, fac curat în casă pentru că asta fac. N-are nicio treabă cu religia! (…) M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea. Am trei biserici ortodoxe în jurul casei și, la una, m-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: ‘Stai, părinte, ce faci?’. Dar de ce cu forța? Și nu m-am mai dus. În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri”, a explicat ea.

Diana Dumitrescu, imagini din biserică

Această schimbare reflectă noul drum al vedetei, bazat pe credință și principii morale mai stricte, diferite de stilul cu care publicul o obișnuise. Diana a recunoscut că apropierea de religia penticostală a început treptat, datorită familiei soțului său.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!” – a povestit Diana în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Primele imagini cu actrița după botez au fost publicate de Biserica Betel București, unde Diana Dumitrescu a susținut și o cuvântare în fața credincioșilor. În clipul postat online, vedeta apare într-o rochie lungă, roz, cu un croi discret, părul aranjat natural și machiaj aproape insesizabil, subliniind schimbarea sa vizibilă.

Reacțiile fanilor au fost diverse, însă mulți au apreciat curajul Dianei de a se reinventa complet și de a urma calea credinței, indiferent de prejudecăți sau critici. Transformarea ei devine astfel un exemplu de maturizare și reconectare spirituală pentru publicul său.

Actrița s-a confruntat cu critici după ce s-a pocăit

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici, în special din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența’, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, ‘”Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

