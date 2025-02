Dezvăluiri din intimitate! Ce a recunoscut Adela Popescu despre certurile cu soțul ei, Radu Vâlcan: „Aici apar, în general, conflictele între noi…”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbizului românesc, bucurându-se de o viață de familie frumoasă alături de cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru. Deși sunt împreună de 15 ani, începuturile relației lor nu au fost lipsite de obstacole. La început, au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de ochii publicului, o decizie care le-a adus anumite emoții, dar care a contribuit la întărirea legăturii lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit despre modul cum gestionează neînțelegerile din viața de cuplu.

„Radu e mai organizat și aici apar, în general, conflictele între noi, pentru că eu sunt: Hai, măi, lasă-i! Și el zice că nu există așa ceva, trebuie să mănânce la masă. Eu spun să-i lase să își mănânce felia de pizza, că pot să o mănânce și pe canapea. Adică io așa-s, știi? Eu nu le-am făcut nici program de somn, nici de joacă, nici de mâncare, totul a fost la liber la mine. Tot timpul am fost supravegheată de părinții mei… E adevărat că trăiam la țară, unde nu se putea întâmpla nimic, că și aici e o diferență. Și atunci eu am tendința să mai las după ei. Asta îmi reproșez cumva, căci mi-ar plăcea să fie și ei un pic mai focusați, știi?”, a povestit Adela Popescu pentru FANATIK .

Actrița a mai vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat de la cei trei copii ai ei.

„Am învățat de la copiii mei că tot ce faci are consecințe, mai mult decât niciodată. Eu văd, ca în oglindă, starea mea de spirit, nervii mei, greșelile pe care le fac eu, le văd în ei, defectele mele… Și atunci eu, uitând la ei, dacă văd ceva ce nu îmi place, știu că trebuie să schimb la mine, nu la ei. Sunt foarte împrăștiată, sunt o tipă care nu are reguli, foarte multe reguli. Eu am fost crescută fără reguli și chestia asta m-a responsabilizat pe mine, dar foarte târziu. Ei trăiesc într-o societate în care au nevoie să respecte reguli de mici, reguli la școală… Școala nu mai e ca pe vremea noastră. Noi stăteam până la ora 12, apoi eram acasă. Acum trebuie să stea până la ora 16. Până la ora patru, ei trebuie să se alinieze unui program, știi ce zic?”, a mai spus ea pentru sursa citată.