Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune

Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii criticilor privind prezența ei în emisiune

Oana Monea participă la Insula Iubirii 2025 în calitate de ispita feminină supremă, lucru care i-a adus numeroase critici pe rețelele de socializare. Foarte multe dintre comentariile la adresa ei au la bază faptul că ea ar fi prea în vârstă ca să participe la această emisiune în calitate de ispită supremă.

Oana Monea a decis să participe la emisiune după ce a trecut printr-un moment dificil: a suferit o semi pareză, experiență care i-a schimbat perspectiva asupra vieții și i-a reamintit cât de important este să trăiești clipa.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice „Babă”, „Ești bătrână”. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe… Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

În plus, Oana a dezvăluit că a urmat terapie timp de mai mulți ani, fapt care a ajutat-o să se înțeleagă mai bine pe sine și, implicit, pe cei din jur.

„Pot să înțeleg, pentru că făcând multă terapie, de ani și ani, am început să înțeleg oamenii, să mă înțeleg pe mine, înainte de toate, iar atunci când te înțelegi pe tine, poți să înțelegi oamenii”, a mai spus ea.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă pentru participarea la Insula Iubirii

Oana Monea este una dintre cele mai cunoscute ispite feminine de la Insula Iubirii. Ea se află acum la cea de-a treia participare la show în această calitate, lucru care i-a adus numeroși fani pe rețelele de socializare, dar și critici.

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la ‘Insula iubirii’. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele cunoscute ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

Cu toate acestea, potrivit presei mondene, ispitele care participă pentru prima dată în această calitate la Insula Iubirii ar obține sume mult mai mici. Salariile lor ar varia între 1000 și 2000 de lei. Unele dintre ispite au reușit să negocieze sumele mai mari, dar acest lucru se datorează, în mare parte, popularității lor în mediul online sau datorită aparițiilor lor anterioare pe micul ecran.

În plus, primesc o vacanță gratuită într-un loc exotic, cu cazare, masă și distracție incluse, dar și o expunere media uriașă, ceea ce poate deschide uși pentru colaborări în social media, modeling sau alte proiecte artistice.

