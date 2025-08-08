Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: „Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou…”

Cel mai recent episod al show-ului Insula Iubirii a creat numeroase discuții după ce Ella Vișan a apărut în ipostaze foarte apropiat cu ispita Teo

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."

Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a revenit la Antena 1 din 21 iulie, cu Radu Vâlcan ca prezentator.

Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo

Cel mai recent episod al show-ului Insula Iubirii a creat numeroase discuții după ce Ella Vișan a apărut în ipostaze foarte apropiat cu ispita Teo, ea făcând primii pași spre o conexiune ce se va lăsa cu scântei.

De la mesaje lăsate pe șervețele, la unele scrise direct pe piele, totul se va aprinde și l-a determinat pe ispita Teo să admită: 'Vreau să te cunosc mai mult de atât'.

„La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”, a spus Teo Costache la Insula Iubirii 2025.

Imediat după ce episodul a fost difuzat la TV, Ella Vișan a mărturisit pe pagina ei de Instagram că nu a putut urmări ediția, deoarece îi este rușine de ceea ce a făcut. Mai mult decât atât, tânăra a precizat că se afla în stare de ebrietate și i-a cerut scuze mamei ei pentru acest lucru.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea. A fost acel episod în care apar împreună cu Teo. Și da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost ‘mai bătută’ decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu. Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil, mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru ea îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final. Acest mesaj nu e pentru voi, e pentru mine. Este exercițiul pe care terapeuta mea m-a provocat să-l fac: să ies din zona de confort pentru a-mi înfrunta rușinea. Am ieșit o dată, mergând pe Insulă. Și acum ies încă o dată, postând acest lucru public. Ce ați văzut în această seară a fost Ella pierdută în spațiu. Din cauza alcoolului. Din cauza presiunii. Din cauza propriei mele intensități. Și totuși, da, îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou mamei mele. A fost greu. Dar e trecut”, a spus ea.

Ella a mulțumit celor care i-au transmis mesaje de încurajare, spunând că, în timpul emisiunii, ea nu a jucat un rol, ci s-a comportat exact ca în realitate.

„Am plecat de pe Insulă o femeie. Nu perfectă. Nu înțeleasă de toți. Nu ‘de nota 10’. Dar o femeie reală. Sinceră cu mine. Asumată. Conștientă că nu toți oamenii au sufletul meu. Că nu am primit iubirea așa cum am știut eu să o ofer. Și totuși… felul în care ați reacționat la aceste imagini mi se pare uluitor. Și o spun în cel mai frumos sens. Pentru că am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că au văzut un om. Real. Sincer. Fără mască. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. N-am venit să impresionez. N-am venit cu roluri, cu replici repetate sau cu temele făcute de acasă. Am venit să mă regăsesc. Să fiu. Și faptul că voi reacționați exact când mie îmi e cel mai rușine… spune multe. Vă mulțumesc. Mă înclin. Și continui”, a scris Ella Vișan pe Instagram.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă pentru participarea la Insula Iubirii

Oana Monea este una dintre cele mai cunoscute ispite feminine de la Insula Iubirii. Ea se află acum la cea de-a treia participare la show în această calitate, lucru care i-a adus numeroși fani pe rețelele de socializare, dar și critici.

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la ‘Insula iubirii’. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele cunoscute ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

Cu toate acestea, potrivit presei mondene, ispitele care participă pentru prima dată în această calitate la Insula Iubirii ar obține sume mult mai mici. Salariile lor ar varia între 1000 și 2000 de lei. Unele dintre ispite au reușit să negocieze sumele mai mari, dar acest lucru se datorează, în mare parte, popularității lor în mediul online sau datorită aparițiilor lor anterioare pe micul ecran.

În plus, primesc o vacanță gratuită într-un loc exotic, cu cazare, masă și distracție incluse, dar și o expunere media uriașă, ceea ce poate deschide uși pentru colaborări în social media, modeling sau alte proiecte artistice.

Citește și:
Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte
People
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte
Jennifer Aniston are o nouă relație. Detalii despre iubitul actriței
People
Jennifer Aniston are o nouă relație. Detalii despre iubitul actriței
Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, apariție inedită pe coperta unei reviste de modă. Cum arată acum adolescenta
People
Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, apariție inedită pe coperta unei reviste de modă. Cum arată acum adolescenta
Gina Chirilă, decizie impresionantă de ziua ei de naștere: "Să facem un gest cu adevărat valoros"
People
Gina Chirilă, decizie impresionantă de ziua ei de naștere: "Să facem un gest cu adevărat valoros"
Naomi Campbell, pentru prima dată în România, în calitate de DJ. Când și unde va avea loc show-ul
People
Naomi Campbell, pentru prima dată în România, în calitate de DJ. Când și unde va avea loc show-ul
Libertatea
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini nemaivăzute cu Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al vedetei: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Apariția Andreei Marin în pantaloni scurți, comentată de Monica Bîrlădeanu. Ce a remarcat actrița la vedetă: „Îți stă superb”
Apariția Andreei Marin în pantaloni scurți, comentată de Monica Bîrlădeanu. Ce a remarcat actrița la vedetă: „Îți stă superb”
Cu ce se ocupă fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache în Olanda. David s-a angajat
Cu ce se ocupă fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache în Olanda. David s-a angajat
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Unica.ro
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Coafurile care "întineresc" imediat orice femeie de peste 35 de ani. Au efect de lifting și "șterg" anii de pe chip!
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
Acuzat că ar întreține relații intime cu participantele din taberele pe care le organizează, Bogdan Vlădău a oferit un răspuns halucinant. „Se întâmplă treaba asta și în creștinism, și în biserici, oriunde”. Ce spune despre scandalul în care este implicat
catine.ro
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Mai multe din people
Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui, Monica Davidescu, de ziua ei de naștere: "Lasă-ne să te bucurăm"
Aurelian Temișan, declarație de dragoste pentru soția lui, Monica Davidescu, de ziua ei de naștere: "Lasă-ne să te bucurăm"
People

Monica Davidescu a împlinit 53 de ani, iar soțul ei, Aurelian Temișan, i-a făcut o declarație superbă.

+ Mai multe
Alina Sorescu, optimistă și împăcată cu trecutul ei după divorțul dificil de Alexandru Ciucu: "Povestea mea continuă cu demnitate"
Alina Sorescu, optimistă și împăcată cu trecutul ei după divorțul dificil de Alexandru Ciucu: "Povestea mea continuă cu demnitate"
People

Alina Sorescu își păstrează încrederea că își va găsi fericirea după divorțul de Alexandru Ciucu.

+ Mai multe
Când începe Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam
Când începe Asia Express 2025 la Antena 1. Premiera maraton de 4 zile are loc mai devreme decât ne așteptam
People

Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă prin ce aventuri au trecut concurenții în competiția Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC