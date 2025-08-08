Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."

Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a revenit la Antena 1 din 21 iulie, cu Radu Vâlcan ca prezentator.

Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo

Cel mai recent episod al show-ului Insula Iubirii a creat numeroase discuții după ce Ella Vișan a apărut în ipostaze foarte apropiat cu ispita Teo, ea făcând primii pași spre o conexiune ce se va lăsa cu scântei.

De la mesaje lăsate pe șervețele, la unele scrise direct pe piele, totul se va aprinde și l-a determinat pe ispita Teo să admită: 'Vreau să te cunosc mai mult de atât'.

„La noi nu au fost scântei, au fost artificii direct. Nici nu m-a mai interesat cine era în jurul nostru, era doar Ella acolo”, a spus Teo Costache la Insula Iubirii 2025.

Imediat după ce episodul a fost difuzat la TV, Ella Vișan a mărturisit pe pagina ei de Instagram că nu a putut urmări ediția, deoarece îi este rușine de ceea ce a făcut. Mai mult decât atât, tânăra a precizat că se afla în stare de ebrietate și i-a cerut scuze mamei ei pentru acest lucru.

„În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea. A fost acel episod în care apar împreună cu Teo. Și da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost ‘mai bătută’ decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu. Nu am reușit să mă uit la episod. Nu încă. Pentru că, deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil, mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru ea îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final. Acest mesaj nu e pentru voi, e pentru mine. Este exercițiul pe care terapeuta mea m-a provocat să-l fac: să ies din zona de confort pentru a-mi înfrunta rușinea. Am ieșit o dată, mergând pe Insulă. Și acum ies încă o dată, postând acest lucru public. Ce ați văzut în această seară a fost Ella pierdută în spațiu. Din cauza alcoolului. Din cauza presiunii. Din cauza propriei mele intensități. Și totuși, da, îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou mamei mele. A fost greu. Dar e trecut”, a spus ea.

Ella a mulțumit celor care i-au transmis mesaje de încurajare, spunând că, în timpul emisiunii, ea nu a jucat un rol, ci s-a comportat exact ca în realitate.

„Am plecat de pe Insulă o femeie. Nu perfectă. Nu înțeleasă de toți. Nu ‘de nota 10’. Dar o femeie reală. Sinceră cu mine. Asumată. Conștientă că nu toți oamenii au sufletul meu. Că nu am primit iubirea așa cum am știut eu să o ofer. Și totuși… felul în care ați reacționat la aceste imagini mi se pare uluitor. Și o spun în cel mai frumos sens. Pentru că am primit mesaje de la oameni care mi-au spus că au văzut un om. Real. Sincer. Fără mască. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. N-am venit să impresionez. N-am venit cu roluri, cu replici repetate sau cu temele făcute de acasă. Am venit să mă regăsesc. Să fiu. Și faptul că voi reacționați exact când mie îmi e cel mai rușine… spune multe. Vă mulțumesc. Mă înclin. Și continui”, a scris Ella Vișan pe Instagram.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă pentru participarea la Insula Iubirii

Oana Monea este una dintre cele mai cunoscute ispite feminine de la Insula Iubirii. Ea se află acum la cea de-a treia participare la show în această calitate, lucru care i-a adus numeroși fani pe rețelele de socializare, dar și critici.

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la ‘Insula iubirii’. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele cunoscute ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

Cu toate acestea, potrivit presei mondene, ispitele care participă pentru prima dată în această calitate la Insula Iubirii ar obține sume mult mai mici. Salariile lor ar varia între 1000 și 2000 de lei. Unele dintre ispite au reușit să negocieze sumele mai mari, dar acest lucru se datorează, în mare parte, popularității lor în mediul online sau datorită aparițiilor lor anterioare pe micul ecran.

În plus, primesc o vacanță gratuită într-un loc exotic, cu cazare, masă și distracție incluse, dar și o expunere media uriașă, ceea ce poate deschide uși pentru colaborări în social media, modeling sau alte proiecte artistice.

