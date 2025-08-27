Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii, afacere de succes. Cu ce se ocupă tânărul

Teodor Costache, cunoscut telespectatorilor drept Teo de la Insula Iubirii, îmbină carisma de pe micile ecrane cu spiritul antreprenorial. Dincolo de rolul de „ispită supremă” din reality-show, acesta deține o afacere solidă, axată pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

Teo Costache, afacere de succes în Ploiești

La Ploiești, Teo administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Prezența lui în sezonul actual al show-ului Insula Iubirii a readus în atenție magnetismul care l-a consacrat, după interacțiuni intense cu participante precum Iustina Loghin și Ella. Totuși, Teo a explicat că nu partea financiară îl motivează să revină în Thailanda, ci dorința de a trăi experiențe pline de adrenalină și de a-și păstra statutul de „ispită supremă”.

Rezultatele din business i-au permis un stil de viață vizibil prosper: conduce un BMW X6 evaluat la circa 70.000 de euro și poartă un ceas Rolex Datejust, al cărui preț depășește 20.000 de euro.

Reacția lui Teo după difuzarea imaginilor cu Ella Vișan

După ce imaginile cu el și Ella Vișan în momente intime la Insula Iubirii au ajuns publice, Teo Costache a simțit nevoia să clarifice situația și să răspundă zvonurilor. Ispita susține că totul a fost real și că momentele pasionale dintre el și Ella nu au fost regizate.

Cei doi au trăit o experiență intensă în cadrul unui date special, care i-a dus până în baie, unde au avut momente pe cât de neașteptate, pe atât de discutate ulterior. În timp ce Ella Vișan spune că a acționat conform sentimentelor sale, Teo Costache recunoaște că nu totul părea la fel de sincer în dimineața următoare, când comportamentul concurentei a fost surprinzător:

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a mărturisit Teo.

Deși momentele de pasiune au captat atenția telespectatorilor, reacțiile lor ulterioare au arătat că realitatea poate fi uneori mai complicată decât aparențele. Ella Vișan a acționat conform impulsului momentului, dar dimineața a fost mai rezervată, lăsându-l pe Teo să se întrebe despre adevărata asumare a gesturilor lor.

Pe rețelele sociale, el a ținut să sublinieze că nimic nu a fost regizat și că nu știau că în baie există camere de filmat:

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am știut că sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este ‘Da’, noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a explicat Teo Costache.

