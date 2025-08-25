Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică după difuzarea scenelor pasionale alături de Teo Costache: „Aparent de la mine a început păcatul…”

După difuzarea scenelor pasionale dintre Ella Vișan și ispita Teo Cristache, tânăra se confruntă cu un val de critici și jigniri pe rețelele de socializare.

Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică după difuzarea scenelor pasionale alături de Teo Costache: "Aparent de la mine a început păcatul..."

Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a revenit la Antena 1 din 21 iulie, cu Radu Vâlcan ca prezentator.  Iată când se difuzează finala Insula Iubirii 2025.

Ella Vișan, mesaj dur pentru cei care o critică pentru momentele pasionale alături de Teo Cristache

După difuzarea scenelor pasionale dintre Ella Vișan și ispita Teo Cristache, tânăra se confruntă cu un val de critici pe rețelele de socializare. Dacă la început a evitat să răspundă celor care o jignesc, acum ea a decis să le dea replica, transmițând un mesaj pertinent.

„(…) Iar mesajele de genu’ „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate”…. Ați vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoașteți (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică in situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real și nu pretinde că vrea altceva, decât fructul atrăgător care te face să cazi în păcat”, a declarat Ella Vișan.

Ella Vișan a mărturisit pe rețelele de socializare că, după scenele de la Insula Iubirii, a primit inclusiv mesaje de amenințare de la unele persoane.

„Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine”, a declarat Ella Vișan.

Ce spune Teo Costache despre scenele intime cu Ella Vișan

Cei doi au trăit o experiență intensă în cadrul unui date special, care i-a dus până în baie, unde au avut momente pe cât de neașteptate, pe atât de discutate ulterior. În timp ce Ella Vișan spune că a acționat conform sentimentelor sale, Teo Costache recunoaște că nu totul părea la fel de sincer în dimineața următoare, când comportamentul concurentei a fost surprinzător:

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a mărturisit Teo.

Pe rețelele sociale, el a ținut să sublinieze că nimic nu a fost regizat și că nu știau că în baie există camere de filmat:

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am știut că sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este 'Da', noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a explicat Teo Costache.

Când se difuzează finala Insula Iubirii 2025

Insula Iubirii 2025 se apropie cu pași repezi către final. Doar două săptămâni ne mai despart de deznodământul acestei ediții, în care vom afla care sunt cuplurile care se despart și cele care pleacă acasă împreună.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan sunt cele cinci cupluri care se vor confrunta în finala Insula Iubirii 2025.

Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind cum au reușit cuplurile să treacă sau nu peste testul fidelității.

