Teo Costache, primele declarații după difuzarea scenelor pasionale alături de Ella Vișan la Insula Iubirii: "Nu am știut..."

După ce imaginile cu el și Ella Vișan în momente intime la Insula Iubirii au ajuns publice, Teo Costache a simțit nevoia să clarifice situația și să răspundă zvonurilor. Ispita susține că totul a fost real și că momentele pasionale dintre el și Ella nu au fost regizate.

Teo Costache, despre scenele pasionale cu Ella Vișan

Cei doi au trăit o experiență intensă în cadrul unui date special, care i-a dus până în baie, unde au avut momente pe cât de neașteptate, pe atât de discutate ulterior. În timp ce Ella Vișan spune că a acționat conform sentimentelor sale, Teo Costache recunoaște că nu totul părea la fel de sincer în dimineața următoare, când comportamentul concurentei a fost surprinzător:

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a mărturisit Teo.

Pe rețelele sociale, el a ținut să sublinieze că nimic nu a fost regizat și că nu știau că în baie există camere de filmat:

„Aviz tuturor! Nu este nimic regizat, nu am știut că sunt gopro în baie, chiar dacă am verificat amândoi asta. Legat de faptul dacă aveau voie să ne filmeze? Răspunsul este 'Da', noi am semnat contract, știm ce am semnat la casting. O să înțelegeți din episoadele următoare că nu e regizat nimic”, a explicat Teo Costache.

Deși momentele de pasiune au captat atenția telespectatorilor, reacțiile lor ulterioare au arătat că realitatea poate fi uneori mai complicată decât aparențele. Ella Vișan a acționat conform impulsului momentului, dar dimineața a fost mai rezervată, lăsându-l pe Teo să se întrebe despre adevărata asumare a gesturilor lor.

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”, a povestit el pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit deschis și despre cum percepe soția lui, Adela Popescu, faptul că el este înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai afirmat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

