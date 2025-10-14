Ești singură după multă vreme, iar vârsta ta pare să fie o problemă? Unde greșești

Să fii singură este un univers relativ nou, cel puțin neexplorat de ani buni. Iar dacă a trecut suficient timp și ai lăsat în urmă divorțul sau despărțirea, acum simți că ești disponibilă emoțional, o nouă relație este ceva ce sună grozav și ți-ai dori, te confrunți cu o provocare la care poate că nu te-ai fi gândit deloc: vârsta.

Gândirea limitativă

Vârsta devine o problemă dacă tu o faci să fie așa. Te întrebi cum de mai poți găsi pe cineva, cine te mai ia pe tine, și alte asemenea perspective care te descurajează și pe care le-ai mai auzit cândva despre oameni aflați într-o situație similară. Dar te invit să îți întrebi rudele, prietenii, colegii de serviciu dacă îți pot da exemple de persoane care s-au recăsătorit sau s-au mutat împreună cu cineva și au avut o relație serioasă după 40 sau 50 de ani. Și să observi cum viața, realitatea contrazic fricile sau criticile care te vizitează inutil.

Te raportezi ca acum 10 ani

Ești din nou singură și ai tendința să te comporți ca atunci când ai avut ultima oară acest statut, acum 5 ani, 10 ani sau mai mult. Dar lumea s-a schimbat, dating-ul arată diferit, tu ai acum alt ritm și alte nevoi emoționale. Să faci ce făceai acum 10 ani nu mai este o rețetă de succes pentru găsirea unui partener și poate că nici măcar nu ți se mai potrivește, iar asta este ok.

Atenție la capcane

Dar acelea pe care ți le întinzi chiar tu singură. Respectiv să ieși foarte rar, practic să te închizi în casă ca și cum viața ta s-ar fi terminat. Ori să intri în povești cu bărbați indisponibili, despărțiți foarte recent ori care spun că relațiile lor sunt pe final, deoarece te gândești că e dificil să găsești un partener din categoria ta de vârstă care să fie singur și ca atare te mulțumești cu ce se poate. Să pui praguri de vârstă foarte rigide, să îți zici că o diferență de vârstă de 3-4 ani, unde tu să fii mai mare, este exclusă deoarece acea persoană nu este matură. Ei bine, poți fi surprinsă.

O altă capcană este aceea în care îți asumi din start că nu vei mai avea nicio relație, și să te comporți ca atare. Să respingi atenția pe care o primești din partea cuiva interesat, să nu dai deloc șanse să cunoști pe cineva, să nu fi curioasă în sensul acesta, să mergi doar pe premisa distracției și să te expui în medii, contexte, să te îndrepți spre bărbați care pot oferi doar distracție și sex, nimic mai mult.

Alegerea partenerilor pentru care vârsta chiar este o problemă…

… poate reflecta un grad al tău de indisponibilitate dar și rana abandonului în care alegi persoane care în cele din urmă să te abandoneze dintr-un motiv sau altul, în cazul acesta cel pregnant fiind vârsta. Asta deoarece ei visează la partenere cu 10-15-20 de ani mai tinere decât ei și nu sunt echipați emoțional adecvat pentru o relație sănătoasă și matură.

