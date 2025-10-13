Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu

În mod cert relația are de câștigat dacă te porți mai blând cu partenerul, dar impactul pozitiv este și la adresa ta.

  de  Cristescu Catalina
Beneficii pe care le ai la nivel personal atunci când te comporți mai blând cu partenerul tău de cuplu

Ți s-a spus că dacă te comporți blând celălalt va deveni un fel de copil răsfățat care va considera că i se cuvine totul și nu va mai depune niciun fel de efort și nu te va mai aprecia. Poate că ți-a zis asta mama ta atunci când discutați despre relații, ori asta a fost strategia pe care ai pus-o la cale cu prietenele încă din adolescență. După ce toate ați avut un șir de experiențe neplăcute și nu știați cum este mai bine să faceți față și să procedați pe viitor. Dar raportat la un partener implicat, atent, care refuză jocurile psihologice și chiar e interesat să construiți împreună o viață frumoasă, cât se poate de echilibrată, lipsa blândeții nu aduce nimic bun. Și nu aduce nici pentru tine ca persoană.

Blândețea la pachet cu bunătatea…

… este ceva ce exersezi și în activitățile de voluntariat, recomandate când anxietatea sau stările depresive bat insistent la ușa emoțională. Și în astfel de activitate sunt eliberați hormonii buni care te fac să te simți mai bine, exersezi răbdarea, în doze mici și stabile primești bucurie, te simți mai împlinită și ca atare crește și motivația de a proceda treptat diferit. Aceeași ecuație comportamentală și emoțională este și când îi arăți partenerului mai multă blândețe.

Ieși din răspunsul de luptă

Blândețea este asociată cu relaxarea, iar opusul ei sunt critica, înverșunarea. Să fii într-un mod de luptă în care ataci verbal, asta te menține activată și cu toate armele la vedere. Ce câștigi luptându-te cu partenerul versus ce câștigi negociind și colaborând cu partenerul? Căci blândețea nu înseamnă capitulare, subjugare sau sacrificiu, ci mai degrabă o poziție în care te reglezi emoțional, pui limite și ceri, arătând un grad rezonabil de înțelegere față de partener dar și față de tine.

Mai puțină autocritică

Exersând blândețea în relație cu partenerul, controlul criticii față de el, vei exersa și blândețea față de tine și nu îți vei alimenta propria ta vocea critică prin acest climat preponderent negativ. Vorbind mai frumos cu el, treptat vei vorbi mai frumos și cu tine. Vei observa mai mult lucrurile bune pe care le face el, dar și lucrurile bune pe care le faci tu.

Te vei simți mai în siguranță…

… și mai conectată cu partenerul tău, căci prin blândețe el va fi mai deschis cu tine, mai comunicativ, poate chiar mai tandru, mai prezent emoțional. Îți hrănești relația, iar partenerul va oferi și el înapoi într-o manieră în care astfel amândoi veți lucra la capitalul de încredere, de predictibilitate și de siguranță emoțională. Desigur asta nu presupune că nu veți întâlni obstacole în drumul vostru împreună, dar veți avea capacitatea amândoi de a le face față mai eficient, mai sănătos.

Mai blândă și mai empatică

Antrenamentul blândeții este în același timp și antrenamentul empatiei. Căci pentru a simți și a oferi cu adevărat blândețe e necesar să te pui în papucii partenerului ca și cum ai fi el. Să îl vezi, să îl auzi real, să îi accepți emoțiile și gândurile chiar dacă nu ești neapărat de acord cu ele. Dar să le consideri a fi valide deoarece sunt ale lui și respecți asta.

