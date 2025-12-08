Ileana Puiu pășește cu încredere și entuziasm în lumea actoriei

Actrița Ileana Puiu se face văzută prin propriile forțe și își propune să mai auzim de ea mult timp deaacum încolo.

Homepage  / Lifestyle / Portrete-Interviuri
  . Actualizat 08.12.2025, 18:08,  de  Braslasu Iulia
Ileana Puiu pășește cu încredere și entuziasm în lumea actoriei

Pe 10 octombrie, a apărut în cinema Gașca de la Drept, un film regizat de Mihaela Aniței și care marchează debutul ei în lungmetraj. Scenariul e semnat de Emanuel Pârvu și are la bază cartea cu același nume scrisă de Mihai Adrian Hotca. Filmul este produs de Asertiv Film și Idea Film Around the World și distribuit de RoImage. Unul dintre rolurile principale este jucat de Ileana Puiu, alături de care am povestit despre proiect, cu ce a rămas din experiența lui și lecțiile învățate de la părinții ei, regizorul Cristi Puiu și producătoarea Anca Puiu.

Apariția filmului în cinema a avut loc în aproape aceeași perioadă cu revenirea pe marile ecrane, pentru o perioadă limitată, a lungmetrajului de debut al lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu, la 20 de ani de la lansare.

Când era mică, Ileana a fost pasionată mult timp de pictură. Voia să devină pictoriță, iar sora ei, Smaranda, visa să ajungă președintă. S-a născut aproape de filme și a crescut printre ele. Când avea zece ani, a jucat în Aurora, filmul scris și regizat de tatăl ei. Chiar dacă a avut doar câteva replici, atmosfera și dinamica i-au trezit interesul pentru actorie. „Mi-a plăcut că am putut să plec de la școală, să stau până dimineața.” Era foarte entuziasmată. La 12-13 ani, a interpretat-o pe Zoe în scurtmetrajul Fotografii de familie, regizat de Andrei Cohn. Își amintește că „personajul meu se zgârie în niște globuri de Crăciun sparte și trebuia să am niște sânge fals și să mă prefac că mă doare, să trăiesc momentul ăla așa cum l-aș trăi dacă s-ar întâmpla cu adevărat.” I se părea tare tot ceea ce ține de racord.

„Trebuia să existe un ștrudel de mere cu zahăr pudră pe masă de fiecare dată și Ioana Flora mânca din el, ea o juca pe mama mea. Era la un moment dat în bucătărie un șnițel cu piure, dar mă jucam în el sau în zacuscă și trebuiau să fie puse la locul lor după fiecare dublă.”

N-ar fi zis atunci că asta o să facă pentru tot restul vieții, dar „am început să înțeleg bucățile care construiesc o scenă, un film, o poveste.”

Ileana joacă în Gașca de la Drept alături de Maruca Băiașu, Cezara Petredeanu, Tudor Cucu-Dumitrescu, Theodor Șoptelea, Șerban Lazarovici, Vlad Brumaru, Andi Vasluianu, Daniela Nane și Adrian Titieni. Povestea surprinde șapte studenți de la Facultatea de Drept care se întâlnesc cu maturitatea, cu situații neașteptate și alegerile care le pot schimba major cursul vieții. Gabi, jucat de Tudor Cucu-Dumitrescu, află că fiica lui este grav bolnavă și trebuie să urmeze un tratament costisitor. Iubita lui, Ema, interpretată de Ileana, dar și restul găștii își propun să-l ajute, dar planul lor întâmpină multiple obstacole pe parcurs.

Distribuția filmului Gașca de la Drept

Pentru Gașca de la Drept, n-a fost tocmai un casting. „Personajele au fost croite pe noi, din ce am înțeles din discuții ulterior”, îmi spune Ileana. A primit un telefon și a acceptat propunerea. „Au existat probe, bineînțeles, că trebuia să vedem dacă ne potrivim unii cu alții, dacă e ok, și până la urmă ne-am potrivit, foarte bine chiar, fiecare cu fiecare.” Au existat momente în care a fost foarte stresată și s-a gândit că poate nu se potrivește, dar acestea au trecut pe măsură ce proiectul a înaintat.

Crede că nu prea seamănă cu Ema.

„Ea e rațională și eu nu sunt. Este mult mai cu picioarele pe pământ. E genul ăla de prietenă la care te duci și îi spui: uite, mă simt pierdută; și e persoana care ți-ar zice pas cu pas cum să faci.”

Consideră că personajul ei „ia o decizie prin propriul ei filtru, nu obiectiv vorbind corectă, pentru că, în cazul lui Gabi, l-a trădat.” O vede pe Ema sigură și rezervată. „Își calculează cuvintele pe care le spune, pașii, cum să facă. Și când e îngrijorată, mi se pare că e calmă.” În comparație cu rolul ei, Ileana este agitată într-o primă fază atunci când trebuie să facă o alegere serioasă.

„Cred că, de fiecare dată când citesc ce rol trebuie să joc, e un moment în care mă gândesc la mine foarte mult. Cât la sută din mine se află în personajul ăsta?”.

Iar la Ema au existat o serie de praguri de explorat și a trebuit să lucreze pentru a fi mai calmă. „Au fost anumite caracteristici pe care a trebuit să le înțeleg mai bine ca să pot să o interpretez.”

Imaginându-și cum ar reacționa dacă s-ar confrunta cu situația Emei, spune: „aș fi făcut la fel dacă știam că prietenul meu are un copil și nu are bani, aș fi vorbit măcar cu o persoană.” Îmi zice că personajul ei și Gabi au o relație frumoasă, „pare că se înțeleg unul pe celălalt și prin liniște.” Pentru Ileana, Gașca de la Drept este un film „despre prietenie, curaj, sacrificiu, despre multe trăsături de caracter pe care ai vrea să le vezi într-un grup de prieteni.”

Ileana Puiu și Tudor Cucu-Dumitrescu

Ar vrea ca oamenii să rămână în urma vizionării filmului cu faptul că „indiferent de vârstă, generație, meserie, rasă etc., ideea de comunitate pe care ți-o creezi, cum ți-o nutrești, este nemuritoare. Mi se pare că este foarte important în viață să treci măcar o dată prin chestia asta.”

Iar din experiența Gașca de la Drept a învățat „să am răbdare, să-i înțeleg pe ceilalți din jur.”

Un film care a rămas cu ea este A Woman Under the Influence, regizat de John Cassavetes și cu Gena Rowlands, care a fost soția lui, ca protagonistă.

„Joacă un rol extraordinar și-mi vine să plâng gândindu-mă la el. E un film la care te uiți și compătimești, vrei să fii acolo, alături, și îmi place foarte mult, e în biblioteca sufletului meu.”

O altă peliculă preferată este Blue, parte din trilogia Three Colours a lui Krzysztof Kieślowski, cu Juliette Binoche. „E genul ăla de film unde și liniștea te sfâșie. E atât de bine regizat, jucat, scris și tot, încât simți că ești foarte bună prietenă cu personajul principal, te lovește, te rupe un pic.” Pentru că se simte mai apropiată față de personajele feminine, o mai amintește și pe Laura Dern în filmul Wild at Heart, regizat de David Lynch. Recent, a văzut serialul Girls și se uită pentru a patra oară la Fleabag.

„Nu-mi plac doar personajele dramatice care trec prin perioade grele ale vieții lor sau au obstacole multe, ci și personajele care tratează și văd viața într-o notă mai light.”

Din partea familiei, a primit mai multe sfaturi importante care se aplică atât industriei cinematografice, cât și în general, în viață:

„să am răbdare, să fiu atentă la oamenii din jurul meu, să am respect, mai ales când lucrez cu un artist, dacă e regizor, actor, orice ar fi din lumea artei, e important să le apreciezi arta, să nu vorbesc niciodată fără necunoștință de cauză, să-mi fac temele.”

Pe lângă actorie, îi place foarte mult să gătească și împărtășește această pasiune cu familia ei, inclusiv cu cele două surori, Smaranda și Zoe. A început să gătească în 2018, când avea examenul de bacalaureat. „Încercam să ignor pragul decisiv care urma să vină. În timp ce toți învățau, găseam mereu altceva de făcut.” A pornit dintr-o formă de amânare, dar și de curiozitate. „Găteam și mă uitam la teorii despre ce o să se întâmple în următorul sezon din Game of Thrones, eram foarte dedicată.” A devenit o parte esențială din viața ei, iar astăzi gătește și cu prietenul ei, mai ales pentru prieteni. „Bucuria pe care o simt când îmi iese ceva așa cum trebuie este de neînlocuit.” Pentru Ileana, gătitul este o experiență în sine, un proces de autocunoaștere și o combinație de pasiune, răbdare, curiozitate și validare. „E o întreagă poveste, o lume infinită în care am intrat și pe care o ador.” Dar privește gătitul și mâncarea ca pe o practică socială. „Împarți cu cei dragi, cunoști oameni prin ceea ce nu-ți place sau îți place, poți crea o comunitate.”

În prezent, Ileana se ocupă de comunicarea casei de producție cinematografică Mandragora. Pe mai departe, nu-și impune limite legate de ceea ce ar vrea să experimenteze din punct de vedere artistic. „Mi-ar plăcea orice cât timp sunt considerată suficient de bună să pot să interpretez un astfel de rol.” Indiferent care ar fi personajul, este deschisă să învețe. „E foarte exciting sentimentul că cineva consideră că ești bun pe un rol în care nu te-ai fi văzut, probabil. Poate nu mă văd să joc o mamă, dar nu m-am gândit niciodată, de fapt, din lipsa mea de reflecție asupra posibilității ăsteia.”

Citește și:
Eugen Jebeleanu și continua redescoperire prin artă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Lifestyle
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Lifestyle
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Să-ți păstrezi identitatea în cuplu - o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională
Lifestyle
Să-ți păstrezi identitatea în cuplu - o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Lifestyle
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
Lifestyle
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Lifestyle
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Libertatea
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona deține o firmă împreună cu soțul ei
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Clauza din contractul cu filmul „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” care i-a adus milioane de dolari „hoțului Marv”. Cu ce se ocupă în prezent actorul Daniel Stern
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Cum a apărut Anda Adam în zăpadă. Imaginea care a stârnit controverse. „De ce vă este rușine cu vârsta pe care o aveți?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Lifestyle

Nu te-ai gândit la calitatea relației tale până nu ai fost copleșită de resentimente. Dar și interpretarea pe care o dai faptelor merită pusă la îndoială.

+ Mai multe
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Lifestyle

Aceste actrițe au arătat că pot face echipă pe ecrane cu fiicele lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC