10 ținute emblematice purtate de celebrități după despărțiri dureroase

Celebritățile s-au "răzbunat" pe foștii lor parteneri purtând apariții îndrăznețe și transmițând putere.

  de  Braslasu Iulia
1. Prințesa Diana
De-a lungul timpului, celebritățile s-au folosit de aparițiile lor publice pentru a transmite mesaje puternice prin intermediul ținutelor, întărind faptul că își revedincă vocea și puterea după despărțiri dificile. 

1. Prințesa Diana

Din această listă nu putea să nu facă parte Prințesa Diana și rochia ei emblematică Christina Stambolian, pe care a purtat-o în iunie 1994, în cadrul unei gale de la Galeria Serpentine, chiar în aceeași seară în care Prințul Charles a recunoscut public faptul că a înșelat-o în timpul căsniciei cu Camilla Parker-Bowles.

2. Jennifer Lopez

La Festivalul Internațional de Film din Toronto din 2024, Jennifer Lopez a fost prezentă cu ocazia premierei filmului ei, Unstoppable, regizat de William Goldenberg. A fost prima ei apariție publică după ce s-a despărțit de fostul ei soț, Ben Affleck, după doi ani de căsnicie. Artista a purtat o rochie argintie Tamara Ralph, cu crăpături îndrăznețe în laterale, pe care a accesorizat-o cu platforme Dolce & Gabbana și bijuterii Hassanzadeh.

3. Nicole Kidman

Vestea că Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după aproape 20 de ani de căsnicie a șocat pe toată lumea. La evenimentul Vogue World 2025, care s-a desfășurat la scurt timp după vestea că se despart, actrița a defilat pe podium într-o rochie neagră elegantă, fără bretele, creată de Matthieu Blazy pentru Chanel.

4. Rihanna

La CFDA Fashion Awards din 2014, Rihanna a venit îmbrăcată într-o rochie transparentă și împodobită cu cristale Swarovski creată de Adam Selman, accesorizată cu o eșarfă din cristale, mănuși asortate și o blană roz. Foarte mulți au presupus că ținuta ei îndrăzneață e o aluzie la despărțirea ei de Drake, cu care a avut o relație marcată de despărțiri și împăcări. 

5. Lily Allen

Pe covorul roșu al premiilor CFDA 2025, Lily Allen s-a asigurat că va avea o apariție pe care nimeni nu o va putea uita. Ceea ce s-a întâmplat. Artista a purtat o ținută creată de Colleen Allen, compusă dintr-o fustă din mătase, alături de un sutien minuscul transparent. Lily Allen a fost prezentă la eveniment la câteva zile distanță de la lansarea celui de-al cincilea album de studio, West End Girl, care este despre finalul relației ei cu actorul David Harbour.

6. Reese Witherspoon

Relația dintre Reese Witherspoon și Ryan Phillippe a durat din 1997 până în 2006. În 2007, la ediția cu numărul 64 de la Globurile de Aur, actrița a fost prezentă și a purtat o rochie mini semnată Nina Ricci, într-o nuanță puternică de galben, cu care a atras toate privirile. 

7. Jennifer Garner

La Premiile Oscar din 2016, Jennifer Garner a bifat prima ei apariție la o gală de când anunțase divorțul de Ben Affleck. Actrița a strălucit într-o rochie neagră Versace, cu decolteu asimetric. Ea a mizat pe o accesorizare minimalistă, așa că a optat pentru două brățări și o perehe de cercei, lăsând ca întreaga atenție să fie asupra rochiei. 

8. Bella Hadid

Met Gala 2017 a adus în atenție o mulțime de ținute avangardiste. Bella Hadid a pășit într-un costum mulat, cu spatele gol și strălucitor semnat Alexander Wang, realizat din dantelă cu mărgele și broderii. Ținuta ei, care amintea foarte mult de Catwoman, a completat-o cu bijuterii Bulgari. Apariția ei venea la câteva luni de când s-a despărțit de The Weeknd. La eveniment, el a fost însoțit de Selena Gomez, iubita lui de la acea vreme.

9. Zoë Kravitz

Zoë Kravitz a avut una dintre cele mai îndrăznețe apariții de la Met Gala 2021, care a avut ca tematică In America: A Fashion Lexicon. Actrița și regizoarea a optat pentru o rochie transparentă din cristale Saint Laurent. Pe dedesubt, ea a avut o lenjerie intimă la fel de strălucitoare. Momentul nu a trecut neobservat, mai ales că a pășit pe covorul roșu după divorțul de Karl Glusman și a fost însoțită de Channing Tatum, alături de care forma un cuplu la acea vreme,

10. Shakira

Shakira a surprins la Festivalul de Film de la Cannes din 2022, la premiera filmului Elvis, într-o elegantă rochie neagră. Artista a purtat o rochie fără bretele de la Mônot, alături de mănuși negre transparente și un colier cu diamante de la Chopard. Apariția cântăreței a venit la scurt timp după despărțirea de partenerul ei de lungă durată, Gerard Piqué.

