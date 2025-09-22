11 dintre cele mai costisitoare și sofisticate nunți ale vedetelor

Următoarele celebrități s-au căsătorit în cadre de vis, desprinse din povești, iar publicul încă își amintește de nunțile lor rafinate.

  de  Braslasu Iulia
1. Céline Dion și René Angélil
Când a venit vorba de nunta lor, cuplurile de vedete de mai jos nu s-au preocupat de costul exorbitant al evenimentului și au ales locații care emană lux și rafinament pentru ziua în care s-au căsătorit. 

1. Céline Dion și René Angélil

Céline Dion și regretatul ei soț, René Angélil, s-au căsătorit pe 17 decembrie 1994, în cadrul unei ceremonii la Bazilica Notre-Dame din Montréal. Artista a avut o apariție de vis într-o rochie creată de Mirella și Steve Gentile, alături de o coafură completată de cristale Swarovski. Nunta lor a costat aproximativ 500.000 de dolari. 

2. Victoria și David Beckham

Victoria și David Beckham au ales Castelul Luttrellstown drept locație pentru nunta lor din iulie 1999. Creatoarea de modă a strălucit într-o rochie Wera Wang, cu o trenă impunătoare de 6 metri. Accesoriul care a cucerit pe toată lumea a fost diadema din aur de 18 karate creată de bijutierul Prințesei Diana. Pentru recepție, cei doi s-au schimbat în ținute violet asortate. Evenimentul lor a atins suma de 800.000 de dolari. 

3. Jennifer Aniston și Brad Pitt

Pe 29 iulie 2000, Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au căsătorit pe o plajă din Malibu, California. Evenimentul a reunit 50.000 de flori, patru inele, un spectacol inedit de artificii și nu numai. Actrița a optat pentru o rochie de mătase și satin cu mărgele, creată de Lawrence Steele. Conform estimărilor, nunta ar fi costat 1 milion de dolari. În 2005, cei doi au anunțat despărțirea.

4. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas s-au căsătorit în noiembrie 2000, în cadrul unei ceremonii sofisticate la Hotelul Plaza din New York City. Actrița a fost îmbrăcată într-o rochie David Emanuel, iar fiul actorului, Cameron, din căsnicia cu Diandra Luker și care atunci avea 21 de ani, a fost cavaler de onoare. Mai bine de 300 de invitați și-au făcut apariția la nunta estimată la 1,5 milioane de dolari.

5. David Furnish și Elton John

În 2005, Elton John și David Furnish au avut o ceremonie pentru a sărbători uniunea lor prin intermediul parteneriatului civil. În 2014, artistul și partenerul său de viață s-au căsătorit, după ce în Marea Britanie a devenit legal ca persoanele de același sex să se căsătorească. Evenimentul, estimat la 2 milioane de dolari, a avut loc la Windsor’s Guildhall, iar cei doi s-au bucurat de compania a 600 de invitați.

6. Katie Holmes și Tom Cruise

Tom Cruise și Katie Holmes au ales un loc splendid pentru nunta lor de 3 milioane de dolari din 2006, și anume castelul medieval Odescalchi din Italia. Invitații au avut parte de un meniu care a ajuns la suma de 18.000 de dolari. Katie Holmes a purtat o rochie Giorgio Armani de 50.000 de dolari, iar Tom Cruise a ales un costum semnat tot Armani.

7. Salma Hayek și François-Henri Pinault

Salma Hayek și François-Henri Pinault s-au căsătorit în 2009 la Paris, de Ziua Îndrăgostiților Peste câteva luni, au avut parte de o altă nuntă, de acea dată la Veneția. La ceremonia lor, actrița a purtat o rochie de mireasă Balenciaga, creată de Nicolas Ghesquiere. Aproximativ 150 de invitați au fost la nunta estimată la 3,5 milioane de dolari.

8. Brooklyn Beckham și Nicola Peltz

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au căsătorit în aprilie 2022, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, la care au participat peste 600 de invitați, printre care nume mari din showbiz, Serena Williams, Eva Longoria și Gordon Ramsay fiind câteva dintre exemple. Pentru marele eveniment în valoare de 4 milioane de dolari, actrița a purtat o rochie Valentino Haute Couture.

9. Joe Manganiello și Sofia Vergara

Sofia Vergara și Joe Manganiello s-au căsătorit în septembrie 2015, într-un cadru spectaculos la Breakers Resort din Palm Beach. La nuntă au luat parte 350 de invitați, iar atmosfera a fost întreținută de Pitbull. Actrița a purtat o rochie personalizată semnată Zuhair Murad, iar actorul un smoking clasic negru. În ceea ce privește costurile, nunta lor a atins 4 milioane de dolari. În iulie 2023 și-au dezvăluit planurile de divorț, iar în aprilie 2024, cei doi au finalizat divorțul.

10. Amal și George Clooney

Amal și George Clooney s-au căsătorit în septembrie 2014 la Veneția, având alături mai bine de 100 de invitați. Persoanele care au participat la nuntă s-au bucurat de trei zile de petreceri, urmate de o ceremonie oficiată de fostul primar al Romei, Walter Zeltroni. Pentru mărețul eveniment, avocata a purtat o rochie de bal din dantelă, creată la comandă de Oscar de la Renta, cu decolteu pe umeri și ornamente cu mărgele, iar actorul a ales un smoking negru de la Giorgio Armani. Costul total al nunții a fost de 4,6 milioane de dolari. 

11. Lauren Sánchez și Jeff Bezos

Fără îndoială, nunta dintre Lauren Sánchez și Jeff Bezos a fost una dintre cele mai discutate din 2025, mai ales că numeroase proteste au avut loc în preajma evenimentului din cauza supra-turismul, creșterii accelerate a costului vieții și înlocuirii comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți. Nunta s-a întins pe trei zile la Veneția și s-a estimat că ar fi costat între 46,5 și 55,6 milioane de dolari. Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady sunt câteva dintre celebritățile care au fost prezente la nuntă.

Foto: Profimedia, Hepta, Instagram

