Cum au reacționat fanii după ce Andreea Marin a dezvăluit că apare la TVR 1 de Revelion

Andreea Marin a dezvăluit recent că va apărea pe micul ecran la TVR 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Andreea Marin la filmările TVR 1
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Andreea Marin le-a pregătit fanilor ei o surpriză. Vedeta va putea fi văzută în curând pe micul ecran, la TVR 1 mai exact, cu ocazia unui program pregătit special pentru Revelion. 

Andreea Marin, întoarcere în televiziune

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a oferit mai multe detalii despre revenirea ei în televiziune. Vedeta va apărea la TVR 1, în cadrul unui program special de Anul Nou. Andreea Marin a filmat alături de Ramona Bădescu și Iuliana Tudor și a împărtășit pe social media câteva cadre din culise. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că a râs, a dansat și s-a distrat pe cinste la filmările acestei emisiuni de Revelion și abia așteaptă ca publicul să vadă rezultatul final.

„Filmările pentru Revelionul @tvr1.ro au fost o bucurie și mi-au trezit nostalgia anilor frumoși petrecuți în aceleași studiouri de televiziune. N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață, sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă! Revelionul TVR începe chiar cu momentul meu și al colegelor mele, @iulianatudor_ și @ramonabadescuofficial. Doamnelor, a fost o plăcere să fim împreună pe scenă din nou, după 14 ani, și să filmez alături de voi, sunteți minunate! @mihaialexandruofficial, melodia e minunată, refrenul potrivit pentru a intra cu dreptul în anul ce vine! Ne vedem pe 31 decembrie pe micile ecrane!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin, reacții după ce a anunțat că o să apară la TVR 1 de Revelion

După ce Andreea Marin a publicat imagini de la filmările de la TVR 1, cu ocazia Revelionului, vedeta a primit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Doamne nu pot să cred că vom avea un Revelion mai diferit, mai profesional cu persoane care le îndrăgim și care ne fac întotdeauna să ne simțim bine!!”, „Ador eleganța Andreei Marin!”, „Trei Doamne ale Scenei Românești și nu numai care ne reprezintă oriunde pe întreg Mapamondul asta mare”, sunt câteva dintre reacții.

Însă, pe lângă complimente, a existat și o persoană care a avut un comentariu răutăcios la adresa vedetei. „Așa, da! Fără să-ți mai plângi de milă în varii conjuncturi nefericite! Viața este frumoasă, nu-i așa?”, a spus respectiva persoană. Ulterior, a venit și răspunsul Andreei Marin. „A fi cinstit nu înseamnă a-ți plânge de milă. Adevărul e cea mai bună cale spre evoluție.”

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia

Andreea Marin a trecut prin momente dificile din cauza depresiei și că a făcut terapie pe o perioadă îndelungată pentru a-și trata problemele de sănătate mintală.

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Marin s-a confruntat cu o luptă cu depresia, pe care a reușit să o învingă. Totuși, vedeta recunoaște că a fost necesar să apeleze la ajutorul psihologilor pentru a-și recăpăta echilibrul.

Prima oară când a înțeles că ar putea suferi de depresie a fost după nașterea fiicei sale, Violeta, însă prezentatoarea declară că nu a avut neapărat legătură cu nașterea, ci a fost o coincidență perioada în care s-a întâmplat. Ea a conștientizat că are depresie atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole și a înțeles, de fapt, ce înseamnă această boală.

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină”, a spus Andreea Marin în podcastul Ralucăi Hagiu.

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: „E un nou capitol'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: "Dacă stăm mai mult timp împreună..."
People
Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: "Dacă stăm mai mult timp împreună..."
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: "E un nou capitol"
People
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: "E un nou capitol"
Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol de ziua ei de naștere. Prezentatoarea a împlinit 45 de ani: "Iubita mea"
People
Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol de ziua ei de naștere. Prezentatoarea a împlinit 45 de ani: "Iubita mea"
Fiica lui Nicolai Tand a împlinit 15 ani. Ce mesaj a transmis celebrul chef pentru Ilona: "Prima iubire din viața noastră"
People
Fiica lui Nicolai Tand a împlinit 15 ani. Ce mesaj a transmis celebrul chef pentru Ilona: "Prima iubire din viața noastră"
Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț
People
Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț
Timothée Chalamet și Kylie Jenner au atras toate privirile în ținute asortate pe red carpet
People
Timothée Chalamet și Kylie Jenner au atras toate privirile în ținute asortate pe red carpet
Libertatea
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau...”
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau...”
Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Milionarul italian Gianluca Vacchi, de nerecunoscut în cele mai recente poze. Cum a ajuns să arate la 58 de ani. „Sper că e bine, poate doar a îmbătrânit”. Fanii au reacționat imediat la vederea imaginilor
Milionarul italian Gianluca Vacchi, de nerecunoscut în cele mai recente poze. Cum a ajuns să arate la 58 de ani. „Sper că e bine, poate doar a îmbătrânit”. Fanii au reacționat imediat la vederea imaginilor
catine.ro
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Mai multe din people
Ramona Olaru, criticată pe rețelele de socializare pentru bradul ei de Crăciun. Cum au reacționat fanii
Ramona Olaru, criticată pe rețelele de socializare pentru bradul ei de Crăciun. Cum au reacționat fanii
People

Ramona Olaru a stârnit diverse reacții pe social media după ce le-a arătat fanilor cum și-a împodobit bradul de Crăciun.

+ Mai multe
Eric Dane, decizie neașteptată privind cariera sa, după ce boala i-a afectat mobilitatea și vorbirea: "Nu am de gând să cedez"
Eric Dane, decizie neașteptată privind cariera sa, după ce boala i-a afectat mobilitatea și vorbirea: "Nu am de gând să cedez"
People

Eric Dane a anunțat că va accepta în continuare roluri în lumea filmului, în ciuda bolii avansate.

+ Mai multe
Antonia și Alex Velea, mesaje emoționante de ziua fiului lor, Akim: "Nu mai este un bebe"
Antonia și Alex Velea, mesaje emoționante de ziua fiului lor, Akim: "Nu mai este un bebe"
People

Antonia și Alex Velea au transmis mesaje emoționante pentru fiul lor, Akim, de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC