Adevăratul motiv pentru care Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, au decis să locuiască în Dubai: „Cine se mută acolo…”

Emil Rengle a vorbit despre decizia luată alături de Alejandro Fernandez de a se muta în Dubai. 

Emil Rengle, despre decizia de a locui în Dubai cu Alejandro Fernandez

Emil Rengle și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, au făcut o schimbare de proporții în viața lor odată cu decizia de a se muta în Dubai. Cei doi au revenit pentru scurtă vreme în România, pentru înscrierea și participarea la selecția națională a concursului Eurovision 2026.

„Cine se mută acolo, se mută cu un scop. Și scopul e de obicei să te dezvolți, fie că vrei să faci bani, fie că vrei să faci firme și, oricum, atmosfera e mereu, când oamenii se întâlnesc, primul lucru este: Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”, a spus Emil Rengle la Spynews TV, citat de spynews.ro

Emil Rengle și Alejandro Fernandez locuiesc într-un apartament pentru care dau o chirie lunară de 5.000 de euro. În timp ce dansatorul lucrează în cadrul unei companii de marketing, partenerul său se ocupă cu afaceri. 

„În mod clar, să ai mașină e cel mai ok (…) Legat de mâncare, am observat că e mai ieftin să-ți comanzi de mâncare, decât să îți cumperi și să iți gătești și cred că asta e din cauza supermarketurilor care vin din Anglia, adică sunt niște branduri la care e scumpă mâncarea”, a explicat Emil Rengle.

Emil Rengle, noi declarații despre nuntă

Emil Rengle și Alejandro Fernandez trăiesc o poveste de dragoste tot mai solidă și au planuri serioase de viitor. Coregraful și partenerul lui de viață s-au logodit în luna aprilie a anului 2024. La vremea respectivă, Emil Rengle a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună. Cei doi vor să își întemeieze o familie și să adopte copii, oferind, astfel, o șansă la o viață mai bună celor care se află în condiții vulnerabile. 

Emil Rengle a recunoscut că planificarea nunții este mult mai grea decât și-ar fi imaginat atât el, cât și partenerul său, Alejandro Fernandez. 

„Noi nu am știut cum se organizează o nuntă și ne-am lovit de o mare problemă! Nu știam că trebuie să rezervăm locația cu un an înainte, dar și că multe altele trebuie să le pregătești tot cu multe, multe luni înainte. Cu cât ne apropiem mai mult de momentul în care ar trebui să ne apucăm efectiv de organizare, cu atât ne crește mai tare respectul pentru organizatorii de nunți”, a spus Emil Rengle pentru cancan.ro.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își propun să aibă cel puțin 150 de persoane invitate la nunta lor. Cei doi vor ca evenimentul să fie un mix de culturi, partenerul dansatorului având origini spaniole. 

„Locația trebuie să fie pentru cel puțin 150 de persoane, deoarece avem multi oameni dragi și, aparent, ne-am făcut prieteni buni în viața asta. Vrem să avem mariachi, dans popular românesc. Meniul va fi din ambele culturi,  România și Spania la aceeasi masă: sarmale lângă tapas, paella lângă vin românesc. Un mic haos cultural, dar unul fericit.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor să adopte copii

Emil Rengle a precizat că el și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, vor să adopte copii și au planuri serioase în această privință.

„Da, bineînțeles. Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să face asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie, să crească într-o casă unde să fie protejați. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, să fugim prin lume, să ne distrăm, după care ne dorim foarte tare amândoi să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia”, a spus Emil Rengle în emisiunea „Follow Us.”

