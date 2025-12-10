Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre serialul „Las Fierbinți” și personajul pe care îl interpretează: „Am stabilit și niște limite clare”

În „Las Fierbinți”, Ecaterina Ladin o joacă pe Dalida, fiind și unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite personaj din serialul de la PRO TV. Actrița a vorbit recent despre cum se raportează la popularitatea rolului său și despre cum își impune anumite limite, astfel încât să nu se lase acaparată de intensitatea personajului.

Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre serialul „Las Fierbinți”

Ecaterina Ladin a oferit recent detalii despre felul în care și-a construit personajul Dalida, pe care îl joacă în emblematicul serial „Las Fierbinți.”, dar și despre ritualurile ei, care o ajută să iasă din rol și să revină la viața de zi cu zi.

„Dalida a intrat atât de adânc în viața mea încât, uneori, am simțit că se conturează o linie foarte subțire între ea și mine. Nu a fost vorba doar despre costume sau despre replici… lumea te vede altfel, iar tu începi să te vezi și tu puțin altfel. Cele mai grele momente au fost când oamenii îmi vorbeau doar ca Dalidei, când primeam sfaturi sau reproșuri adresate personajului, ca și când când mi-ar fi fost adresate mie. Acolo m-am întrebat: „Cine sunt eu dincolo de asta?” Am avut noroc că am o ancoră uriașă: familia. Copiii mei m-au adus, imediat, înapoi în realitate. Când cobor de pe platou şi intru în bucătărie, când mă cheamă „mama”, toate rolurile se reașază la locul lor. Am stabilit și niște limite clare: după filmări îmi iau 10-15 minute în care îmi scot costumul, dau jos machiajul, ascult o melodie pe care o iubesc sau vorbesc cu mama. Sunt ritualuri simple, dar eficiente. Pe plan profesional, am învățat să transform acea „pierdere’ într-un câștig. Observ ce îmi dă personajul, iau ce e bun pentru mine (umor, empatie, curaj) și las la o parte ce mă obosește. Mă implic și în proiecte diferite, am mai multe tipuri de roluri sau activități care mă ajută să nu rămân blocată într-un singur tipar. Îmi amintesc mereu cine eram înainte de Dalida, fetița din curtea Teatrului Luceafărul. Și asta e suficient să nu mă pierd”, a povestit Ecaterina Ladin pentru VIVA!

Ecaterina Ladin, detalii de pe platourile de filmare de la serialul Las Fierbinți

Ecaterina Ladin, cunoscută publicului pentru rolul său emblematic din serialul „Las Fierbinți', a oferit detalii inedite despre culisele acestui proiect. Actrița, care o interpretează pe Dalida, secretara primarului Vasile, a vorbit despre emoțiile puternice de la începutul carierei sale în acest serial și despre modul în care relațiile dintre colegi s-au transformat într-o adevărată familie pe parcursul celor 13 ani de filmări.

De-a lungul anilor, Ecaterina Ladin a trecut prin momente dificile, însă dedicarea și pasiunea pentru meserie au ajutat-o să depășească orice obstacol. Ea a mărturisit că rolul Dalidei i-a adus nu doar popularitate, ci și multe lecții valoroase despre perseverență și adaptare.

„Am crezut că nu fac nimic bine, că nu sunt bună. Că toți sunt geniali, doar eu sunt varză, fiindcă mi era foarte frică de cameră. Nu aveam experiență, eu nu filmasem, eu nu știam ce înseamnă cameră, nu știam ce înseamnă un record. Tot am învățat pe parcurs și cumva m-am linștit și m-am potolit, dar doamne, ferește ce emoții aveam și cum stăteam cu textul ăla pe care-l toceam acasă, îl știam pe de rost tot și ajungeam în față a camerei și nu mai știam nimic”, a povestit Ecaterina Ladin pentru Fresh by Unica

Foto: Facebook

