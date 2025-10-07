Ecaterina Ladin, actrița din Las Fierbinți, declarații sincere despre presiunile și așteptările din actorie: „Nu m-am simțit niciodată constrânsă”

Actrița Ecaterina Ladin a spus cum privește presiunile din industria artistică.

Actrița Ecaterina Ladin, cunoscută pentru rolul Dalida din serialul „Las Fierbinți” de la PRO TV, a vorbit deschis despre felul în care se raportează la standardele de frumusețe și așteptările nerealiste care persistă în actorie. 

Ecaterina Ladin, care e îndrăgită de public pentru rolul pe care îl joacă în serialul Las Fierbinți, a făcut mărturisiri oneste despre cum privește standardele care încă se mai impun, în anumite contexte, în industria artistică. 

„Da, recunosc că industria și publicul au anumite așteptări, standarde, tipare… Dar eu nu m-am simțit niciodată constrânsă să mă schimb, să fiu acceptată. Dimpotrivă: am avut doar de câștigat cu kilogramele mele în plus. M-au făcut să fiu mai autentică, mai apropiată de oameni și, sincer, mai ușor de iubit de public. În ceea ce privește regizorii sau rolurile, am înțeles că uneori contează imaginea, dar mult mai mult contează energia, talentul, capacitatea de a te transforma și de a aduce ceva real în personaj. Eu am muncit mereu pentru asta, iar corpul meu n-a fost niciodată un obstacol, ci parte din identitatea mea artistică.

Presiunea de a mă conforma standardelor? Poate că o simte toată lumea, dar eu am avut foarte clar în minte ce vreau să transmit și cine sunt. Și am învățat că oamenii te apreciază pentru cine ești cu adevărat, nu pentru cifre sau centimetri. Așa că am ales să rămân fidelă mie însămi, și asta mi-a adus satisfacție, încredere și, în final, bucurie în carieră”, a spus Ecaterina Ladin pentru VIVA!

Ecaterina Ladin și-a amintit de o experiență neplăcută din carieră, dar și despre lecțiile cu care a rămas în urma ei. 

„Cel mai dur feedback pe care l-am primit a venit la începutul carierei mele, când eram tânără și plină de emoții. Era vorba despre un rol în teatru, iar un regizor mi-a spus direct: „Trebuie să lucrezi mult la naturalețea ta, altfel vei rămâne doar cu talentul brut.” La momentul respectiv, m-a durut, m-a făcut să mă îndoiesc de mine, pentru că eram foarte pasionată și simțeam că dau totul. (…) Restul criticii, care nu era utilă sau era doar răutăcioasă, am învățat să o las deoparte. Cred că această experiență m-a învățat și cum să gestionez bullying-ul sau comentariile negative.”

Ecaterina Ladin, detalii de pe platourile de filmare de la serialul Las Fierbinți

Ecaterina Ladin, cunoscută publicului pentru rolul său emblematic din serialul „Las Fierbinți”, a oferit detalii inedite despre culisele acestui proiect. Actrița, care o interpretează pe Dalida, secretara primarului Vasile, a vorbit despre emoțiile puternice de la începutul carierei sale în acest serial și despre modul în care relațiile dintre colegi s-au transformat într-o adevărată familie pe parcursul celor 13 ani de filmări.

De-a lungul anilor, Ecaterina Ladin a trecut prin momente dificile, însă dedicarea și pasiunea pentru meserie au ajutat-o să depășească orice obstacol. Ea a mărturisit că rolul Dalidei i-a adus nu doar popularitate, ci și multe lecții valoroase despre perseverență și adaptare.

„Am crezut că nu fac nimic bine, că nu sunt bună. Că toți sunt geniali, doar eu sunt varză, fiindcă mi era foarte frică de cameră. Nu aveam experiență, eu nu filmasem, eu nu știam ce înseamnă cameră, nu știam ce înseamnă un record. Tot am învățat pe parcurs și cumva m-am linștit și m-am potolit, dar doamne, ferește ce emoții aveam și cum stăteam cu textul ăla pe care-l toceam acasă, îl știam pe de rost tot și ajungeam în față a camerei și nu mai știam nimic”, a povestit Ecaterina Ladin pentru Fresh by Unica

Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor și nevoile mamelor. De ce consideră concediul de maternitate „un pericol uriaș'

