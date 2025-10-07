Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor și nevoile mamelor. De ce consideră concediul de maternitate „un pericol uriaș”

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a făcut câteva declarații care vor stârni cu siguranță comentarii în rândul părinților.

Laura Cosoi și familia
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc o experiență intensă alături de cele patru fiice ale lor, care le-au redefinit complet viața de familie.

Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a făcut câteva declarații care vor stârni cu siguranță comentarii în rândul părinților. Actrița a declarat public că ea mănâncă înaintea copiilor, că nu își dorește copii în patul ei și că un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș pentru mame.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc.”, a declarat Laura.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului E vremea mea.

În discuția cu Laura Ivăncioiu, una dintre gazdele podcastului, Laura Cosoi a mărturisit și alte lucruri care pot părea surprinzătoare pentru femeile învățate să îi pună pe cei din jurul lor pe primul loc.

„Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoiele mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei.”, a mai declarat Laura Cosoi.

Actrița a mărturisit că pentru ea orele de odihnă sunt extrem de importante și nu acceptă ca una dintre fetițe să doarmă în pat cu ea și soțul ei.

„În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui.”

Laura Cosoi a pus bazele unei asociații

Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă în urma unui sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), realizat în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, la nivel național: mamele sunt în burnout, iar adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri.

După milioane de mesaje ale mamelor de pe grupul de Facebook „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, cu o comunitate de aproximativ 200.000 de persoane, Asociația cu același nume, înființată de Laura Cosoi, prezintă rezultatele unui studiu îngrijorător despre percepțiile și experiențele mamelor din România în legătură cu educația, siguranța, adicțiile, sănătatea mintală și violența domestică:

  1. Adicțiile: drogurile domină discursul public, dar adicțiile digitale (telefon 70%, TV 55%) sunt problema zilnică.
  2. Shift generațional: tinerele mame se tem de droguri, cele mature de ecrane.
  3. Urban vs. rural: orașele se tem de TikTok și internet, satele de anturaj și Facebook.
  4. Educația ca filtru: mamele cu studii superioare recunosc hiperactivitate și anxietate, cele cu studii liceale anxietate și tristețe, iar cele cu studii subliceale impulsivitate și concentrare.
  5. Probleme emoționale majore: 29% dintre copii prezintă dificultăți, mai ales în urban.
  6. Burnout parental: mamele sunt 61% copleșite, 64% epuizate, 58% triste; 23% fără timp personal.
  7. Sprijin fragil: doar 5% merg la specialist; 18% nu apelează la nimeni.
  8. Instituții slabe: 35% cunosc victime de violență, dar 34% nu știu de servicii și doar 7% cred în eficiența campaniilor.
  9. Rolul tatălui marginal: doar 42% considerați „foarte implicați', față de 77% mame.
  10. Educație cu două viteze: urban dotat (83% spațiu de studiu), rural deficitar (61%).

Rezultatele au fost prezentate și discutate de către Laura Cosoi, care este mamă de patru fete și inițiatoarea grupului de Facebook și a Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, alături de Luciana Elena Buliga, vicepreședinta Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Irina Petrea, o voce importantă în domeniul educației și parentingului în România, psihoterapeută, doctor în Știintele Educatiei și autoare, și Andreea Domsa, socioloagă, din partea CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) în cadrul unui eveniment care a avut loc în București.

Foto: Instagram

