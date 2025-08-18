Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: „Nu ne descurcăm”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc bucuria unei familii mari, alături de cele patru fetițe care le fac viața mai frumoasă. Totuși, deși copiii sunt sursa lor de împlinire, ritmul de zi cu zi a devenit tot mai dificil de gestionat, mai ales că micuțele au vârste și pasiuni diferite, de la sport la activități extracurriculare.

Laura Cosoi, decizie privind copiii

Dacă până acum cei doi au reușit să facă față singuri, cu sprijin ocazional din partea părinților lui Cosmin, actrița recunoaște că din această toamnă ia în calcul o schimbare. Ea a mărturisit, într-un interviu, că se gândește serios la varianta de a angaja o bonă care să le fie alături.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a spus Laura Cosoi pentru Cancan.

Vedeta a vorbit și despre regulile din familia lor și despre cum se împart responsabilitățile în ceea ce privește educația copiilor:

„Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde. Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate. Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos”.

Probleme în vacanța din Bali

Recent, după o vacanță cu autorulota prin țară, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au pornit într-o nouă aventură, de data aceasta pe o perioadă mai lungă, în Bali. Împreună cu cele patru fiice ale lor, Rita, Vera, Lara și Aida, au plecat entuziasmați către destinația exotică, însă călătoria nu a fost lipsită de provocări.

Încă de la escala din Dubai, au apărut primele probleme. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale un moment nefericit, dar tratat cu umor.

„Am uitat să vă spun că am uitat bagajul de mână în avionul care ne-a dus din România în Dubai, unde aveam tot ce ne trebuie până în Bali pentru zbor și noaptea din aeroportul din Dubai de la scutece pentru Aida și până la medicamente, mâncare, jucării, cărți de colorat, haine de schimb, pijamale etc. Dar avem toți copiii. După ce le-am făcut un duș, le-am îmbrăcat cu aceleași haine”, a relatat actrița.

Lucrurile nu s-au simplificat nici la destinație. Ajunși în Bali în toiul nopții, familia a constatat că nu aveau rezervată nicio cazare pentru prima noapte. Situația a necesitat improvizație și răbdare.

„Deci am ajuns. Este 4:30 dimineață și noi nu ne-am cazat. Adică nu avem cazare în prima noapte, după ce am zburat atâtea ore. Asta după ce am pierdut bagajul de mână. Am luat multe chestii la bagajul de mână și nu am mai avut de unde să le luăm. Cosmin caută cazare, ei, se termină cu bine povestea asta, când ai simțul umorului. Eu nu am nicio problemă că dorm în mașină, am mai făcut asta și cu autorulota. Copiii dorm în mașină. Foarte buni copii, a fost un zbor minunat. Ne-am împotmolit când am aterizat. Abia aștept să vă arăt unde îmi beau cafeaua în dimineața asta. Am tot oscilat asupra cazării, căci am vrut să stăm în Ubud. Eu m-am bazat că se ocupă Cosmin, el s-a bazat că aleg eu ceva. Nu este prima oară când luăm cazarea cu câteva ore înainte, dar faptul că am aterizat după ora 00:00 ne-a încurcat planurile. Problema era că nu puteai face rezervare pentru ziua în curs, că check-in-ul se făcea abia la 15:00 și nici cu o zi în urmă că nu aveai opțiunea pe site”, a mai povestit Laura.

Citește și:

Imagini rare de la nunta din 2012 a Danei Rogoz. Ce mesaj special a transmis actrița: „Ne simțeam iubiți și iubeam, nu ne tulbura nimeni și nimic…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro