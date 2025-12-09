Lily-Rose Depp și partenera ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi

Lily-Rose Depp și iubita ei, 070 Shake, nu au avut nevoie de vâsc pentru a intra în atmosfera romantică, fiind surprinse sărutându-se în Paris.

Lili-Rose Depp și partenera sa, ipostaze romantice în Paris

Actrița, în vârstă de 26 de ani, și artista, în vârstă de 28 de ani, care formează un cuplu din 2023, păreau extrem de afectuoase în timp ce se plimbau prin Orașul Luminilor. Potrivit martorilor, Lily-Rose și 070 Shake, al cărei nume real este Danielle Balbuena, colindau magazinele în căutare de cadouri de Crăciun în timpul plimbării lor de zi.

Ambele purtau mai multe straturi de haine, potrivite pentru frigul iernii pariziene. Lily-Rose, născută în Neuilly-sur-Seine, Franța, avea o geacă neagră, voluminoasă, cu jeans bleu deschis și cizme Chanel. Fiica lui Johnny Depp și Vanessa Paradis își prinsese părul castaniu cu o clamă, totul aranjat îngrijit pentru ziua rece.

070 Shake purta și ea mai multe straturi: o geacă kaki matlasată peste un pulover negru și un top gri. Ținuta ei era completată de jeans largi, rupți. Rappperița, originară din North Bergen, New Jersey, care are aproape 560.000 de urmăritori pe Instagram, își ascunsese părul negru, ondulat, sub o șapcă mov.

070 Shake, care a colaborat în trecut cu artiști precum Raye și Kanye West, purta pe umăr o geantă mare din piele maro.

Cele două au avut relații cunoscute publicului și înainte de a deveni un cuplu. Lily-Rose a avut o relație de doi ani cu actorul de top Timothée Chalamet, în vârstă de 29 de ani. Ulterior, după despărțirea de starul din A Complete Unknown, a fost asociată sentimental cu Austin Butler, 34 de ani, protagonistul din Elvis.

070 Shake a fost implicată într-o relație cu modelul Sophia Diana Lodato între 2017 și 2021, iar după despărțire a avut o relație de câteva luni cu cântăreața și compozitoarea Kehlani, 30 de ani.

Detalii despre relația lor

Lily-Rose a vorbit despre actuala relație în cadrul promovării filmului ei, Nosferatu, când a participat la Governors Awards în noiembrie 2024. Într-un interviu pentru E! News, actrița a declarat că este „incredibil de mândră' de faptul că 070 Shake lansase în luna respectivă albumul Petrichor.

„Simt că nu este destul timp în aceste interviuri scurte ca să rezum totul”, a spus Lily-Rose. „Da, este incredibil de talentată. Sunt foarte mândră.” Actrița a mărturisit că ea și artista au o chimie puternică. „Cred că este, știți voi, acel fel de je ne sais quoi”, a spus Lily-Rose. „Nu poți descrie un astfel de sentiment.”

Actrița a adăugat că este „foarte fericită' în relație. Cele două au colaborat profesional cu mai bine de un an înainte, când Lily-Rose a apărut în videoclipul piesei Winter Baby / New Jersey Blues a lui 070 Shake.

„Sunt atât de mândră de tine, iubito. A fost o zi specială și o adevărată reuniune de familie; mulțumesc prietenilor incredibili care au făcut acest lucru posibil”, a scris actrița pe Instagram.

La rândul său, artista a postat: „Cu muza mea. Doar ne distrăm.”

