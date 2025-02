Chef Richard Abou Zaki, vacanță cu familia. Ce a dezvăluit despre fiica lui, Carlotta: „Acesta era visul ei”

Chef Richard Abou Zaki s-a bucurat de o scurtă vacanță la schi alături de familie, după o perioadă extrem de solicitantă. Juratul Chefi la cuțite a dezvăluit, plin de emoție, că această vacanță a fost o ocazie mult așteptată de a-și încărca bateriile, dar și de a-i oferi fiicei sale două experiențe în premieră: Carlotta a schiat și a călărit un ponei pentru prima dată.

„Am avut o perioadă destul de agitată, care și-a spus cuvântul. Am resimțit din plin oboseala, de-asta am și ajuns weekend-ul trecut la un control medical. Așa că am decis că este momentul pentru o evadare. Am plecat într-o scurtă vacanță – au fost doar trei zile, dar aceste trei zile alături de familie m-au ajutat să mă refac. Am ales să mergem în Munții Dolomiți, la Trentino, o zonă spectaculoasă, unde ne-am bucurat și de relaxare la SPA. Dar cel mai mult mi-a plăcut că am dus-o pe Carlotta pentru prima oară să schieze, dar și să călărească un ponei. Acesta era visul ei. Mi-a spus de mai multe ori că își dorește un ponei. Chiar a fost o vacanță frumoasă, în care ne-am simțit cu toții bine”, a povestit Chef Richard.