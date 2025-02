Ce a dezvăluit abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: „În percepția mea am făcut totul bine și cu toate astea…”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt acum implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care s-a căsătorit în vara anului trecut. Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Vlad Gherman, declarații despre despărțirea de Cristina Ciobănașu

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre separarea de Cristina Ciobănașu, care a avut loc în urmă cu patru ani.

„M-a lăsat cu foarte multe semne de întrebare, pentru că nici nu am apucat să am o discuție, până în prezent nu am apucat să am o discuție cu Criss, să o întreb ce nu ți-a convenit, ce s-a întâmplat?”, a declarat Vlad Gherman, în show-ul Viața fără filtru.

Actorul a mărturisit că, în concepția lui, nu a făcut nimic greșit care ar fi putut conduce la despărțire.

„Nu vreau să o blamez, Doamne ferește, să se înțeleagă greșit. Eram amândoi tineri, adică și ea era un copil când am început să fim împreună, și eu la fel, chiar dacă aveam 18 ani. Nu aveam experiență, nu eram trecut prin relații și prin tot felul de experiențe care poate ne-ar fi ajutat. Ce m-a destabilizat a fost faptul că în percepția mea am făcut totul bine și cu toate astea uite că s-a terminat rău. Atunci eu mi-am pierdut total încrederea în mine, nu mai știam dacă e bine să fiu cum sunt eu, ce trebuie să schimb, unde am greșit”, a mai spus Vlad Gherman, în emisiunea moderată de Natalia Mateuț.

Cristina Ciobănașu, confesiuni despre separarea de Vlad Gherman

Actrița a fost invitată în podcast-ul „Vin de-o poveste”, moderat de Radu Țibulcă, și a vorbit deschis despre decizia ei și a fostului ei partener de a merge pe drumuri separate. Vedeta a spus că dorința de a se despărți a fost una comună.

„Amândoi am fost de acord să facem alegerea asta. Dacă își dorea doar el sau îmi doream doar eu nu era suficient, dar cumva în toată perioada aia de după ce ne-am despărțit am avut atât de multe discuții în contradictoriu, discuții în care practic unul mai mult ca altul spunea că nu își dorește asta de fapt sau că își dorește asta, de fapt.”

Cristina Ciobănașu a recunoscut că inițial a fost extrem de dificil pentru amândoi să fie prieteni, având în vedere faptul că au format un cuplu timp de aproape 10 ani. Deși nu a fost deloc ușor și au întâmpinat provocări, cei doi au reușit să păstreze o relație de prietenie.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea. Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc. Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim.”

De asemenea, a fost greu pentru ei și să lucreze împreună după separare. În timp ce actrița a preferat să sufere în tăcere, departe de ceilalți, Vlad Gherman a vorbit public despre despărțire și despre cât de mult este afectat.

„A fost dificil și să lucrăm împreună, pentru că fără să vrem mai erau reproșuri și înțepături. Mă bucur din suflet că a fost și el destul de puternic să intre în horă cu mine, eu îmi doream foarte mult să rămânem în relații bune, nu eram atât de absurdă încât să mă gândesc că o să rămânem prieteni la cataramă, că nu există. Îi mulțumesc foarte mult că a avut tăria să facă și el același lucru. El a fost mult mai dărâmat de despărțirea noastră decât mine și a și arătat-o mai mult. Eu am preferat să îmi duc suferința și etapa asta de despărțire în liniște, în propria carapace, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea de a-ți spăla rufele în public, dar nu asta era de fapt, că noi nu ne spălam rufele în public. Noi am zis în public că suntem bine, dar suferința pe care o ai când te întorci acasă e suferința ta cu tine și dacă tu alegi să o arăți și celorlalți, felicitări, înseamnă că ești puternic. Eu nu am fost atât de puternică, încât să pot să vorbesc în perioada aia public despre ce simt, ce trăiesc, cât de dărâmată sunt, cât de greu îmi e să mă trezesc, că nu pot să adorm, că mă uit pe poze cu amintiri, că ascult muzica noastră și plâng la volan”, a declarat actrița.

Foto: Instagram, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro