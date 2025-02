Oana Moșneagu, primele declarații după operația la nivelul nasului. Cum se simte actrița: „Subestimasem puțin efectul unei anestezii generale”

Oana Moșneagu a anunțat recent că va trece printr-o intervenția medicală. Din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, actrița a decis să apeleze la o dublă operație la nivelul nasului, fiind vorba despre o operație de deviație de sept și una de micșorare de cornete.

După ce mai mulți ani la rând s-a confrunt cu probleme de sănătate, Oana Moșneagu a considerat că este momentul să își rezolve afecțiunea de care suferă. Actrița se confrunta cu dificultăți în ceea ce privește respirația, iar acum a apelat la ajutorul medicilor.

„Vreau să vă spun că mâine mă operez de deviație de sept de micșorare și de cornete și de abia aștept. Doamne, cât am așteptat acest moment să pot să respir și eu ca un om normal, și când depun efort să pot să respir ca un om normal. Să-mi ajungă aerul pe care îl trag pe nas și să am simptomele de rinită alergică mult mai ușoare, să nu mai dau în laringită și tot felul de otite sau alte probleme. Mâine dimineață mă operez și voi fi un om nou.”

Oana Moșneagu a ales să își țină la curent fanii cu privire la această schimbare importantă din viață, tocmai pentru ca aceștia să vadă care sunt pașii pe care îi urmează. La câteva ore de când s-a trezit din anestezia generală, actrița a transmis un mesaj pe Instagram referitor la starea ei de sănătate.

„Acum 2 ore m-am trezit din anestezie, cred că subestimasem puțin efectul unei anestezii generale şi impactul unei astfel de intervenții, de îl întrebasem pe dl doctor dacă mă trezesc „fresh”, că m-am trezit ca o legumiță cu dureri de nas, dinți, cap, gât. Nişte calmante în perfuzie și 2 ore mai târziu, sunt ok şi vă scriu şi vouă şi vă mulțumesc pentru mesaje, taaare drăguți sunteți să vă luați din timpul vostru şi să îmi urați de bine, sincer. Nu e „floare la ureche” senzația de după, dar să știți că durerea de acum a fost la nivelul 2 din 10. Adică nimic dramatic. De-abia aștept să îmi elibereze nările mâine (acum am atele de silicon în ele, deci în niciun caz tampoane sau meşe), şi să inspir puternic pe 2 nări libere ca o autostradă necirculată, nu blocate ca Bucureștiul la oră de vârf”, a scris Oana Moșneagu pe Instagram.

Ulterior, Oana Moșneagu a mai mărturisit că s-a confruntat și cu o criză de fiere, care a fost amplificată de anestezia generală. Însă, starea ei de sănătate este una bună și urmează să fie externată.

„Ieri nu am avut o zi ușoară, căci am făcut o criză de fiere amplificată de anestezia generală. Mi-a făcut răuț, dar azi sunt mai ok, îmi scoate firele din nas și plec acasă.”