Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: „O întoarcere la fosta relație nu a fost…”

Oana Moșneagu a povestit sincer despre prima întâlnire cu actualul său soț, Vlad Gherman, care a avut loc în timpul castingului pentru serialul Fructul oprit. În acea perioadă, Vlad era într-o relație cu actrița Cristina Ciobănașu, cei doi despărțindu-se după 10 ani.

Oana Moșneagu (34 de ani) și Vlad Gherman (31 de ani) sunt împreună de mai bine de trei ani și și-au unit destinele în aprilie 2024. În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, difuzată la Antena Stars, actrița a oferit detalii despre începutul relației lor. Deși la acea vreme Vlad era implicat într-o relație de lungă durată cu Cristina Ciobănașu (28 de ani), de care s-a despărțit în februarie 2021, destinul avea alte planuri pentru el și Oana.

„Parcursul nostru a fost un scenariu la care nu m-aș fi gândit în viața mea. Când l-am cunoscut era în relație cu Cristina. La vremea aia nu știu dacă eram într-o relație sau nu, nu îmi mai amintesc. În mod categoric, când i-am văzut împreună, nu m-am gândit nicio secundă că băiatul ăsta… m-am uitat la ei și am zis că au o relație frumoasă și ceva din mine tânjea după asta. Imaginea aia pe care o aveau ei. Eu nu eram în contact cu ea. Nu citisem despre ei, nu văzusem serialele în care au apărut. Nu știam foarte multe despre Cris și Vlad, iar când i-am văzut pe set erau așa ca o mică familie deja formată. Păreau foarte strâns legați unul de celălalt. Am zis că e fain și că aș vrea și eu dinamica asta, tipul ăsta de energie a cuplului”, a povestit Oana Moșneagu, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale serialului „Adela”, unde s-a legat o prietenie strânsă. După ce fiecare și-a încheiat relațiile anterioare, au început să petreacă mai mult timp împreună, descoperind că au multe în comun și că se înțeleg profund. Cu toate acestea, Oana a recunoscut că la început era reticentă în fața ideii de a începe o relație cu Vlad, temându-se de implicațiile unei astfel de decizii.

„Eu am fost îngrozită de această posibilă relație. Nu neapărat că exista posibilitatea să se întoarcă la fosta relație. Evident că erau lucrurile rezolvate în fosta relație. Și la mine erau lucrurile rezolvate cu fosta relație. A fost nevoie de terapie de cuplu. Noi ne-am apropiat foarte repede după ce am ieșit din relațiile anterioare. Cred că dacă ne dădeam mai mult timp să ne vindecăm, ar fi fost mai ușor când ne-am întâlnit. (…) Eu am fost dezamăgită de multe ori în timpul fostelor relații. O întoarcere la fosta relație nu a fost printre ideile mele. Nu mi-am pus prea des problema că poate se întoarce sau că nu e ceva rezolvat”, a mai spus actrița în timpul emisiunii, potrivit Spynews.ro.