Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce a povestit chef-ul în instanță: „Nu a existat o zi în care să nu mă cert”

Au ieșit la iveală detalii din culisele colaborării dintre chef Cătălin Scărlătescu și echipa de producție a emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Conform stenogramelor prezentate în instanță, chef Cătălin Scărlătescu a suținut că el și colegii săi au comunicat echipei de la televiziune că nu doresc să participe la mai mult de un sezon pe an. Cu toate acestea, solicitarea lor a fost complet ignorată, conform FANATIK.

Interogatoriul lui Cătălin Scărlătescu a fost realizat la data de 11 iunie 2024, la Tribunalul București, într-un litigiu privind 'drepturile de autor și drepturile conexe'. Pe fond, Tribunalul București a respins acțiunea societății Antena TV Group, care a depus cerere de apel, la data de 6 august 2024.

„Iniţial, noi nu am spus că nu vom face sezonul 13 niciodată. Noi am cerut doar un singur sezon pe an. (…) Imagic Production S.R.L. ne filma, iar reclamanta ne plătea. Nu au existat prea multe discuţii între noi. De fiecare dată ne anunţau programul prin email sau whatsapp. De fiecare dată înainte să începem să filmăm, trebuia să semnăm ceva. Da, i-am ajutat cu diferiţi concurenţi. În toţi aceşti ani am făcut diferite chestii cu oamenii pe stradă, astfel am văzut oameni cu potenţial. I-am ajutat tot timpul. Noi am spus clar că am obosit”, se arată în stenogramele lui Cătălin Scărlătescu.