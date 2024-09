Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, dezvăluiri despre salariile pe care le au la PRO TV. Ce au mărturisit cei trei chefi: „Am negociat împreună…”

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu au revenit la PRO TV în cel mai așteptat show culinar al momentului. MasterChef România și-a deschis porțile pentru primii concurenți care vor să demonstreze că pasiunea pentru gătit poate depăși orice barieră.

Lansarea noului sezon vine cu un moment special, în care cei trei chefi au ocazia să le vorbească tuturor concurenților din audiții, înainte de a le juriza preparatele.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu au fost invitați recent la rubrica „Sosurile picante” din emisiunea „La Măruță” și au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări incomode pentru a nu mânca iute.

Cu această ocazie, Sorin Bontea a fost întrebat care dintre ei trei are cel mai mare salariu și despre ce sumă este vorba.

„Niciunul”. „Îl avem la fel”, a spus Sorin Bontea.

„Cât?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Noi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e”, a răspuns Sorin Bontea.

„De unde știți că îl aveți la fel?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Am semnat contractele împreună, am negociat împreună”, a afirmat Sorin Bontea.