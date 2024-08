Roxana Hulpe, siluetă impecabilă după ce a născut. Cum a slăbit vedeta aproape 40 de kilograme: „Nu m-am chinuit”

După nașterea fetiței sale în luna februarie, Roxana Hulpe a reușit să slăbească impresionant de mult, pierzând 40 de kilograme. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit într-un interviu recent cum a reușit să își recapete silueta după naștere.

La începutul lunii februarie, Roxana Hulpe, prezentatoarea Știrilor PRO TV, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Zora. În acea zi specială, vedeta s-a urcat pe cântar și a descoperit că avea aproape 100 de kilograme. Cu toate acestea, în câteva luni a reușit să scape de kilogramele în plus și nu regretă deloc faptul că și-a împlinit toate poftele din sarcină.

Roxana Hulpe a declarat în emisiunea lui Cătălin Măruță că a slăbit aproximativ 40 de kilograme, fiind foarte mândră de silueta pe care o are acum.

„Ajunsesem la 98 de kilograme cu Zora. Am slăbit 40 de kilograme. Nu m-am chinuit, sport nu am făcut, dar am făcut foarte mult sport înainte să rămân însărcinată și înțeleg că mușchiul are memorie și înțeleg că și de aici am slăbit. Am slăbit pur și simplu, nu m-am stresat foarte tare cu asta, am luat-o foarte natural, am reținut și foarte multă apă în sarcină, cred că 20 și ceva de kilograme erau apă. Nu prea mănânc, că stau cu Zora. (…) Dar uite că aseară am mâncat o caserolă cu prăjituri de la mama lui Bogdan, am mâncat-o pe toată”.