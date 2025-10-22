Roxana Hulpe, mărturisiri sincere despre rolul de mamă și greutăți: „Nu câștig toate bătăliile”

Roxana Hulpe, una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la PRO TV, a împărtășit recent pe pagina sa de Facebook un mesaj plin de emoție, în care vorbește despre provocările pe care le trăiește ca mamă și femeie activă în carieră.

Roxana Hulpe, despre dificultățile vieții de părinte

Vedeta a descris cu sinceritate eforturile pe care le face pentru a menține echilibrul între rolurile de părinte, soție și profesionist dedicat.

„Nu câștig toate bătăliile pe care le duc: uneori cu mine, alteori cu cei din jur și nici măcar nu le aleg. Am renunțat să fac asta. Știți ce fac? Mă bucur, ori când nu e de bucurat, le trăiesc pur și simplu cum vin și uneori mă rog să fie cum e acum, că tare bine e”, a scris Roxana Hulpe la începutul mesajului său.

Jurnalista a povestit apoi o întâmplare emoționantă, petrecută alături de fiica ei, care i-a reamintit cât de greu este uneori să împace cariera cu viața de familie.

„Azi am pierdut o luptă. Am încercat să ajung repede acasă, nu mi-a ieșit, iar la somn copilul mi-a spus că nu-i place de mine. Așa sec și direct. Am întrebat-o de ce? Iar răspunsul a fost cât se poate de logic și coerent: pentru că melgi toată ziua la selviciu.”

Ulterior, Roxana a mărturisit că a înțeles perfect reacția fiicei sale, chiar dacă vorbele au durut, acceptând situația cu maturitate emoțională.

„O cred și o înțeleg. Și mie îmi e greu fără ea, dar îmi place și ce fac la muncă. I-am zis și asta, la fel de simplu și direct. Apoi ne-am îmbrățișat. Nu știu nici dacă e bine, nici dacă e foarte rău. M-am bucurat că mi-a zis, înseamnă că am făcut ceva bine. Și cred că e cum trebuie să fie. Și încerc să nu mă învinovățesc mai tare decât o fac deja.”

La ce concluzie a ajuns jurnalista

În final, prezentatoarea Știrilor Pro TV a transmis un mesaj de speranță pentru toate mamele care se simt copleșite uneori: „Azi nu mi-a ieșit, încerc mai bine mâine.”

Postarea Roxanei Hulpe a avut un impact puternic online, adunând sute de comentarii și reacții pline de empatie. Admiratorii au apreciat sinceritatea și curajul ei de a vorbi deschis despre greutățile maternității.

„Bucură-te de toate vorbele și momentele cu ea, pentru că timpul zboară și azi mâine zboară și ea, pentru o iubire, pentru un vis …Sunt convinsă că a visat frumos”, a scris o urmăritoare. „Ești cea mai bună mamă pe care putea să o aibă EA!!! Așa e fiecare mamă care are gândul la copilul ei, care face tot ce poate să îi asigure nevoile, care își face timp să vorbească, să se joace. Nu le putem da totul, dar deja le-am dat sufletul și inima noastră! Îmbrățișări!”, a comentat o altă admiratoare.

Pe plan personal, Roxana Hulpe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Bogdan Rădulescu, manager al festivalurilor Untold și Neversea. Cei doi s-au căsătorit în 2023, la un an după ce și-au făcut publică relația. În februarie 2023, cuplul a devenit părinții unei fetițe, Zora, moment pe care jurnalista l-a descris atunci ca fiind printre cele mai frumoase din viața ei.

