Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Cosmin și Eliza Natanticu au format una dintre cele nouă echipe care au participat în sezonul patru al concursului Asia Express.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Cosmin și Eliza Natanticu și-au atras un număr considerabil de fani după au participat în sezonul patru al concursului Asia Express. Ulterior, Eliza Natanticu a făcut echipă cu Zarug în sezonul 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!.

Eliza Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, s-a alăturat campaniei Știrilor Antena Stars, intitulată „Dincolo de imagine”, iar în cadrul unui interviu, aceasta a vorbit despre perioada grea pe care a traversat-o după ce și-a pierdut tatăl și a suferit un AVC.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții”, a declarat Eliza Natanticu, la Știrile Antena Stars.

Artista a mărturisit că a descoperit întâmplător faptul că a suferit un AVC, ea crezând inițial că este vorba de burnout.

„Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout (…) Am făcut un CT și în urma acelui CT am primit acest diagnostic”, a mai spus ea.

Detalii inedite despre cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de aproape 16 ani, iar de șapte ani sunt căsătoriți. Puțini știu că Eliza și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în anul 2009, prin intermediul unei prietene comune și s-au căsătorit nouă ani mai târziu. Însă, la prima vedere, actorul și cântăreața, care au participat și la Asia Express, nu s-au prea plăcut.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit, pentru Antena Stars, Eliza Natanticu.

În anul 2016, Eliza a participat la „X Factor”, show în cadrul căruia a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie.

„M-a cerut de soție pe o plajă, în Grecia. Și-a propus să mă enerveze foarte tare. Cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă și, în prima fază, am refuzat”, a dezvăluit atunci Eliza Natanticu.

Citește și:
Carmen Grebenișan, declarație publică de iubire pentru partenerul ei, Cristian: „Sufletul meu preferat”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce legătură există între Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Anunțul despre cele două: "Începe o călătorie frumoasă"
People
Ce legătură există între Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Anunțul despre cele două: "Începe o călătorie frumoasă"
Emily Ratajkowski este într-o nouă relație. Cine este partenerul actriței și ce legătura are cu Dua Lipa
People
Emily Ratajkowski este într-o nouă relație. Cine este partenerul actriței și ce legătura are cu Dua Lipa
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: "Te fac să simți, să trăiești viața la maximum"
People
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: "Te fac să simți, să trăiești viața la maximum"
Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: "Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor..."
People
Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: "Sunteți niște scorpii negre la suflet. Și vorbesc în numele tuturor femeilor..."
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
People
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Carmen Grebenișan, declarație publică de iubire pentru partenerul ei, Cristian: "Sufletul meu preferat"
People
Carmen Grebenișan, declarație publică de iubire pentru partenerul ei, Cristian: "Sufletul meu preferat"
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
„Sunteți niște scorpii”. Adelina Pestrițu, replică acidă în mediul online! Ce a deranjat-o atât de mult pe vedetă încât nu s-a mai putut abține!
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
Fiica Ronei Hartner, Rita Sumayla, a împlinit 18 ani și și-a serbat majoratul într-un mod special. Ce omagiu emoționant i-a adus tânăra regretatei sale mame
catine.ro
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Fiica actorului Martin Short s-a sinucis. Katherine avea 42 de ani
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Cea mai bună băutură de dimineață pentru colesterolul ridicat, potrivit cercetărilor
Mai multe din people
Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: "Încearcă să fie bucătar. Nu este..."
Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: "Încearcă să fie bucătar. Nu este..."
People

Celebrul bucătar de la Hollywood, Wolfgang Puck, i-a criticat abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham, după ce a postat mai multe videoclipuri online.

+ Mai multe
Soțul lui Emily Burghelea, accidentare în vacanță. Cum se simte acum Andrei: "Fix pe coastele rupte"
Soțul lui Emily Burghelea, accidentare în vacanță. Cum se simte acum Andrei: "Fix pe coastele rupte"
People

Soțul lui Emily Burghelea a trecut printr-o accidentare în timpul vacanței de familie.

+ Mai multe
Kylie Jenner ridică semne de întrebare legate de o nouă transformare estetică, iar fanii o laudă. Cum a fost fotografiată la Premiile BAFTA: "Arată mult mai tânără"
Kylie Jenner ridică semne de întrebare legate de o nouă transformare estetică, iar fanii o laudă. Cum a fost fotografiată la Premiile BAFTA: "Arată mult mai tânără"
People

Kylie Jenner a stârnit discuții online după ultima ei apariție la BAFTA 2026 alături de partenerul ei, Timothée Chalamet.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC