Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Cosmin și Eliza Natanticu și-au atras un număr considerabil de fani după au participat în sezonul patru al concursului Asia Express. Ulterior, Eliza Natanticu a făcut echipă cu Zarug în sezonul 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!.

Eliza Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, s-a alăturat campaniei Știrilor Antena Stars, intitulată „Dincolo de imagine”, iar în cadrul unui interviu, aceasta a vorbit despre perioada grea pe care a traversat-o după ce și-a pierdut tatăl și a suferit un AVC.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții”, a declarat Eliza Natanticu, la Știrile Antena Stars.

Artista a mărturisit că a descoperit întâmplător faptul că a suferit un AVC, ea crezând inițial că este vorba de burnout.

„Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout (…) Am făcut un CT și în urma acelui CT am primit acest diagnostic”, a mai spus ea.

Detalii inedite despre cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de aproape 16 ani, iar de șapte ani sunt căsătoriți. Puțini știu că Eliza și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în anul 2009, prin intermediul unei prietene comune și s-au căsătorit nouă ani mai târziu. Însă, la prima vedere, actorul și cântăreața, care au participat și la Asia Express, nu s-au prea plăcut.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit, pentru Antena Stars, Eliza Natanticu.

În anul 2016, Eliza a participat la „X Factor”, show în cadrul căruia a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie.

„M-a cerut de soție pe o plajă, în Grecia. Și-a propus să mă enerveze foarte tare. Cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă și, în prima fază, am refuzat”, a dezvăluit atunci Eliza Natanticu.

Citește și:

Carmen Grebenișan, declarație publică de iubire pentru partenerul ei, Cristian: „Sufletul meu preferat”

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro