Cosmin Natanticu, declarații surprinzătoare după participarea la Asia Express: „Două mari greșeli am făcut…”

Probele dificile, spiritul de competiție, dorința de a câștiga, oboseala – toate acestea fac parte din lucrurile cu care s-au confruntat echipele care concurează la show-ul Asia Express difuzat de Antena 1 și care se apropie vertiginos de final.

Cosmin Natanticu, care a participat la Asia Express împreună cu soția lui, Eliza, a fost invitat special în cadrul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 și a făcut o serie de dezvăluiri despre participarea la reality-show-ul momentului.

„Două mari greșeli am făcut când m-am hotărât să merg în Asia Express. Unul a fost că am plecat cu soția și al doilea a fost că n-am ascultat de ea când mi-a spus să ne pregătim și să învăț engleza. Sunt praf, nu știu nicio limbă străină. Ea a vrut să fie mai catolică decât Papa, știa că mergem în prima țară în Turcia și s-a apucat să învețe turca. Nebuna!”, a povestit Cosmin Natanticu pe scena „iUmor”.

În stilul umoristic ce îl caracterizează, Cosmin Natanticu a continuat seria dezvăluirilor, povestind că a plecat în competiția, știind în limba engleză doar cuvinte esențiale, precum: „Te rog, domnule”, „Mulțumesc”, „N-am bani”, „Mi-e foame”. Însă, în momentul în care a fost nevoit să facă autostop împreună cu soția lui, actorul și-a dat seama că trebuia să știe mai multă engleză decât s-ar fi așteptat. Din cauza acestui lucru, actorul a și încurcat unele cuvinte: „Un turc ne-a luat la autostop după 4 ore de așteptat. Și nu că-mi venea să-i pup picioarele, voiam să merg mai sus. Și voiam să-i spun „Ești awesome (n.red: minunat)” și i-am spus „Ești asshole (n.red: dobitoc)”. Mi-a spus Eliza: Dacă nu te bate el, te bat eu, taci!”.

Actorul are și câteva sfaturi pentru cei care doresc să participe la următoarele ediții Asia Express: „Nu te duce în Asia Express dacă ești prost și uiți și pierzi lucruri. Am pierdut plicuri, am pierdut walkie-talkie, mi-am pierdut tinerețea în Asia Express. Sunt uituc, uit lucruri esențiale”, a povestit Natanticu.

Foto: Instagram

