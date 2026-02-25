Emily Ratajkowski este într-o nouă relație. Cine este partenerul actriței și ce legătura are cu Dua Lipa

Emily Ratajkowski nu mai este singură. Modelul și-a oficializat noua relație cu Romain Gavras, fostul iubit al lui Dua Lipa, printr-o serie de fotografii intime publicate pe Instagram.

Emily Ratajkowski este intr-o nouă relație

Prima imagine romantică îl arată pe regizorul francez cu brațele în jurul lui Ratajkowski, care ținea în mână un pahar de vin. Alte fotografii îi prezintă pe cei doi pozând separat în zăpadă, iar într-o alta apar eleganți, așezați la o masă.

Ratajkowski, în vârstă de 34 de ani, a purtat o rochie roșie cu decolteu adânc, în timp ce Gavras, 44 de ani, a ales o cămașă neagră și un fular din mătase. Ea a publicat și o fotografie tandră în care pantofii ei se ating de cei ai partenerului. Autoarea cărții My Body nu a adăugat nicio descriere imaginilor, însă fanii au reacționat rapid la noua relație.

„DA pentru a-ți găsi din nou dragostea”, a comentat o persoană, iar alta a scris: „Oh, ne place să vedem asta”. „Iubim iubirea”, a adăugat un al treilea fan.

Nu este clar când a început relația dintre cei doi, iar reprezentanții lui Ratajkowski nu au oferit imediat un punct de vedere pentru Page Six.

Anterior, modelul a fost asociată romantic cu Harry Styles, după ce au fost fotografiați sărutându-se în martie 2023. Înainte de aceasta, ea a avut relații cu Eric André, Pete Davidson și DJ-ul Orazio Rispo.

De asemenea, actrița a fost căsătorită cu Sebastian Bear-McClard între 2018 și 2022, iar cei doi au împreună un fiu de patru ani, Sylvester Apollo Bear.

În ceea ce îl privește pe Gavras, acesta a început o relație cu Dua Lipa în februarie 2023, după ce au fost văzuți plecând împreună de la o petrecere din Londra. Cei doi s-ar fi despărțit în luna decembrie a aceluiași an. Ulterior, artista a confirmat relația cu actualul logodnic, Callum Turner.

Emily Ratajkowski a vorbit despre relația cu Harry Styles

Vorbind într-un podcast înregistrat pe 9 martie 2023, cu două săptămâni înainte de a fi văzută sărutându-l pe Harry în Japonia, pe 25 martie, ea a vorbit despre cât de extraordinar este el. Emily a spus că a început să se întâlnească cu cineva pe care îl place, oferindu-i impresia că ar putea fi chiar alesul inimii sale.

„Tocmai am început să mă întâlnesc cu cineva pe care cred că îl plac, așa că este diferit. A fost ceva de genul: ‘El este extraordinar’. Dar dacă ai fi vorbit cu mine acum patru săptămâni, absolut. M-aș fi văzut cu cineva și apoi, dintr-o dată, felul în care ar merge ar fi de genul… ugh. Ce caut eu la un partener? Îmi place cineva care este foarte independent. Cred că, pentru mine, asta este foarte important, pentru că am o viață plină. Sper că dacă mă întâlnesc cu cineva care are mai mult o viață proprie, voi preveni problemele pe care le aveam înainte.”. a declarat atunci Emily.

Imaginile cu cei doi au ajuns imediat virale în mediul online, fanii lor fiind încântați de noua relația din showbiz. Artistul a avut anterior o relație cu regizoarea și co-starul său din Dont Worry Darling, Olivia Wilde. Page Six a confirmat în noiembrie 2022 că Styles și Wilde, în vârstă de 39 de ani, s-au despărțit după aproape doi ani împreună.

foto: Arhiva ELLE

