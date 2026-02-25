Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au avut recent un dialog savuros pe social media. Schimbul lor de replici i-a amuzat pe fanii lor de pe rețelele de socializare.

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, schimb de replici amuzant

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au obișnuit deja fanii cu sinceritatea lor debordantă și cu numeroasele clipuri care stârnesc amuzamentul urmăritorilor. Recent, comediantul i-a adresat o întrebare partenerei sale, în spirit de glumă.

„Dacă nu e cu supărare, am o întrebare pentru tine. Cum explicăm noi, adică tu, că atunci când m-am cuplat cu tine în bărbișoara mea dețineam un fir de păr alb… și acum uite câte fire albe am? Cum explicăm?”, a întrebat-o Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan.

Ulterior, a venit și răspunsul Flaviei Mihășan:

„Păi eu te fac să simți, să trăiești viața la maximum, să trăiești emoții pe care nu le-ai mai cunoscut până acum.”

Andrei Ciobanu a reacționat imediat, spunând: „Mi-ai scos peri albi, la propriu!”.

Flavia Mihășan a venit și cu o concluzie asupra acestei situații:

„Da, în sfârșit! Ți-am mai spus: serotonină, dopamină, toate alea bune, de când cu mine. Ce am învățat eu de la o doamnă înțeleaptă: că bărbații dacă sunt prea relaxați, nu e bine. Trebuie să le dai stres!”

Ce diferență de vârstă există între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

În 2023, Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au despărțit, după cinci ani de relație, și au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor. Chiar dacă s-au separat, au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor, Carol și Tudor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici.

În prezent, Flavia Mihășan este într-o relație cu Andrei Ciobanu, iar între cei doi există o diferență de vârstă de cinci ani. Asistenta TV are 41 de ani, în timp ce comediantul are 36 de ani.

Flavia Mihășan, despre schimbările din viața ei de când este într-o nouă relație

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Asistenta TV a împărtășit pe rețelele de socializare o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, Flavia Mihășan le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire.

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:

1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.

2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.

3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.

4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

