Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după ce au confirmat că formează un cuplu

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au confirmat că sunt într-o relație.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după ce au confirmat că formează un cuplu

Flavia Mihășan este într-o nouă relație după separarea de fostul ei partener. Ea și Marius Moldovan s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta de la Antena 1 și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit, Andrei Ciobanu

Recent, Flavia Mihășan a publicat pe contul ei de Instagram un clip amuzant în compania unui bărbat celebru, fiind vorba despre Andrei Ciobanu, care e scriitor, comediant, iar în trecut a lucrat la postul de radio Kiss FM. Clipul respectiv era însoțit de mesajul: „Când te cuplezi cu o femeie obsedată de curățenie.” De atunci, fanii au speculat faptul că ar putea să formeze un cuplu. Acum, Flavia Mihășan a confirmat că într-adevăr este într-o relație cu Andrei Ciobanu.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după confirmarea relației

După ce au confirmat că formează un cuplu, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au început să se afișeze tot mai des împreună. De această dată, au împărtășit cu fanii lor de pe rețelele de socializare un video filmat la plajă, care a fost însoțit de un mesaj amuzant: „Când ai zis c-o să fugi de orice fel de relație, dar ea a fugit mai repede decât tine.”

Flavia Mihășan, despre creșterea celor doi copii

Chiar dacă s-au despărțit, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici. Ei au fost plecați împreună în luna ianuarie într-o vacanță în Maldive, iar acum câteva luni au mers din nou cu toții într-o vacanță, de acea dată la Disneyland.

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, mai apelează uneori la ajutorul unei bone când vine vorba de cei doi copii, dar, în principal, se ocupă singuri de creșterea lor.

„Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Flavia Mihășan, despre relația actuală dintre ea și tatăl copiilor ei

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre relația care există acum între ea și fostul ei partener.

„Suntem într-un punct foarte bun, comunicăm. Suntem destul de discreți și suntem amândoi la fel. Copiii sunt acum la el, am vorbit mai devreme. Încercăm să facem co-parenting. Întotdeauna cred că o să avem o relație bună, pentru că nu poți să ștergi niște ani, deși noi doi am avut o perioadă destul de încărcată și plină, și cu emoție… am fost unul lângă celălalt”, a declarat Flavia Mihășan, la emisiunea Viața fără filtru.

Ea a vorbit și despre motivul care a dus la despărțire.

„Dacă nu ne-am mai înțeles, amândoi considerăm că este cel mai bine pentru cei mici, să aibă doi părinți fericiți și mulțumiți de viețile lor, chiar dacă nu împreună. Deși facem activități toți patru”, a declarat vedeta.

Citește și:
Copiii Danei Rogoz, debut pe marele ecran: „Vor avea și ei câte un rol'. În ce film vor apărea Vlad și Lia

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum arată Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov, la 21 de ani. A fost numită "cel mai frumos copil din România"
People
Cum arată Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov, la 21 de ani. A fost numită "cel mai frumos copil din România"
Octavia Geamănu, acuzații noi în procesele împotriva Antenei 1: "Îmi amintesc că am suferit atunci"
People
Octavia Geamănu, acuzații noi în procesele împotriva Antenei 1: "Îmi amintesc că am suferit atunci"
Ella Vișan, mesaj surprinzător după finala Insula Iubirii: "Începe adevărata..."
People
Ella Vișan, mesaj surprinzător după finala Insula Iubirii: "Începe adevărata..."
Penn Badgley și soția sa, Domino Kirke, au devenit părinți de gemeni
People
Penn Badgley și soția sa, Domino Kirke, au devenit părinți de gemeni
Confesiunea făcută de Andreea Marin despre viața personală după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: "Sunt foarte bine acum"
People
Confesiunea făcută de Andreea Marin despre viața personală după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: "Sunt foarte bine acum"
Ozana Barabancea, noi detalii despre modul în care a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: "Vreau să trăiesc frumos!"
People
Ozana Barabancea, noi detalii despre modul în care a reușit să slăbească peste 25 de kilograme. Ce operații a făcut și la ce alimente a renunțat: "Vreau să trăiesc frumos!"
Libertatea
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Cum s-au îmbrăcat vedetele la VIVA! Influencers Party 2025. Alina Sorescu a atras toate privirile, iar Anamaria Prodan a fost surpriza serii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru
Flavia Mihășan a confirmat zvonurile legate de noul iubit! Cine este bărbatul din viața ei și cum a devenit celebru
Imagini savuroase cu Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express. Primele lor reacții la misiunile de pe Drumul Eroilor
Imagini savuroase cu Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express. Primele lor reacții la misiunile de pe Drumul Eroilor
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a decis Bianca să plece. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire între ea și Marian Grozavu
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a decis Bianca să plece. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire între ea și Marian Grozavu
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din people
Marius Avram, decizii neașteptate după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria
Marius Avram, decizii neașteptate după finala Insula Iubirii 2025: a plecat cu ispita Oana Monea, dar s-a împăcat rapid cu soția lui, Maria
People

Marius Avram a decis să plece de la Insula Iubirii alături de ispita Oana Monea, dar s-a împăcat cu soția lui acasă.

+ Mai multe
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut. Primele dezvăluiri ale actriței după ce a devenit mamă: "Sunt foarte fericită"
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut. Primele dezvăluiri ale actriței după ce a devenit mamă: "Sunt foarte fericită"
People

Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a devenit mamă și a făcut primele declarații după ce a născut.

+ Mai multe
Cine ar fi iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână
Cine ar fi iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână
People

Au apărut imagini cu Teo Costache în compania unei tinere, foarte cunoscută publicului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC