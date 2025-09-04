Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după ce au confirmat că formează un cuplu

Flavia Mihășan este într-o nouă relație după separarea de fostul ei partener. Ea și Marius Moldovan s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta de la Antena 1 și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit, Andrei Ciobanu

Recent, Flavia Mihășan a publicat pe contul ei de Instagram un clip amuzant în compania unui bărbat celebru, fiind vorba despre Andrei Ciobanu, care e scriitor, comediant, iar în trecut a lucrat la postul de radio Kiss FM. Clipul respectiv era însoțit de mesajul: „Când te cuplezi cu o femeie obsedată de curățenie.” De atunci, fanii au speculat faptul că ar putea să formeze un cuplu. Acum, Flavia Mihășan a confirmat că într-adevăr este într-o relație cu Andrei Ciobanu.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după confirmarea relației

După ce au confirmat că formează un cuplu, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au început să se afișeze tot mai des împreună. De această dată, au împărtășit cu fanii lor de pe rețelele de socializare un video filmat la plajă, care a fost însoțit de un mesaj amuzant: „Când ai zis c-o să fugi de orice fel de relație, dar ea a fugit mai repede decât tine.”

Flavia Mihășan, despre creșterea celor doi copii

Chiar dacă s-au despărțit, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici. Ei au fost plecați împreună în luna ianuarie într-o vacanță în Maldive, iar acum câteva luni au mers din nou cu toții într-o vacanță, de acea dată la Disneyland.

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, mai apelează uneori la ajutorul unei bone când vine vorba de cei doi copii, dar, în principal, se ocupă singuri de creșterea lor.

„Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro.

Flavia Mihășan, despre relația actuală dintre ea și tatăl copiilor ei

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre relația care există acum între ea și fostul ei partener.

„Suntem într-un punct foarte bun, comunicăm. Suntem destul de discreți și suntem amândoi la fel. Copiii sunt acum la el, am vorbit mai devreme. Încercăm să facem co-parenting. Întotdeauna cred că o să avem o relație bună, pentru că nu poți să ștergi niște ani, deși noi doi am avut o perioadă destul de încărcată și plină, și cu emoție… am fost unul lângă celălalt”, a declarat Flavia Mihășan, la emisiunea Viața fără filtru.

Ea a vorbit și despre motivul care a dus la despărțire.

„Dacă nu ne-am mai înțeles, amândoi considerăm că este cel mai bine pentru cei mici, să aibă doi părinți fericiți și mulțumiți de viețile lor, chiar dacă nu împreună. Deși facem activități toți patru”, a declarat vedeta.

