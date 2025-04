Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, la Disneyland cu cei doi copii. Imagini inedite din vacanță

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, s-au despărțit în 2023, după cinci ani de relație. Vedeta și dansatorul au împreună doi copii, pe Carol și pe Tudor.

Chiar dacă s-au despărțit, Flavia Mihășan și Marius Moldovan au rămas în relații apropiate și se ocupă împreună de creșterea celor doi copii ai lor. Vedeta și fostul ei partener se consultă în privința programului celor mici. Ei au fost plecați împreună în luna ianuarie într-o vacanță în Maldive, iar acum au fost din nou cu toții într-o vacanță. De această dată, au mers la Disneyland, o destinație în care băieții lor s-au distrat de minune.

„Muuulți pași zilele astea, stimulare continuă, toate personajele de care am auzit vreodată și nu numai, povești care duc spre alte povești, vată de zahăr, mâncare bună și muzică continuă ca să facă treaba, treabă”, a scris Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan a mai povestit pe Instagram despre activitățile făcute în vacanța de la Disneyland.

„DisneyLand s-a adăugat listei noastre de vacanțe „pelfecte” după cum a spus Tudor Am bifat destul de multe atracții și mai avem de făcut activități și azi. E o magie peste tot iar pentru ei (și nu numai) chiar este bucurie continuă. E drept că a ajutat și Premiere Pass-ul cu care poți intra la atracțiile parcului fără să stai la cozi, că am mâncat la restaurante tematice și că există personajele lor preferate peste tot!”

Flavia Mihășan și fostul ei partener, Marius Moldovan, mai apelează uneori la ajutorul unei bone când vine vorba de cei doi copii, dar, în principal, se ocupă singuri de creșterea lor.

„Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar.'