Copiii Danei Rogoz, debut pe marele ecran: „Vor avea și ei câte un rol”. În ce film vor apărea Vlad și Lia

Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi o veste importantă: au început filmările pentru un nou lungmetraj semnat de regizorul Radu Dragomir, soțul ei. Proiectul are o valoare aparte pentru familie, deoarece, pe lângă actriță, în distribuție se vor regăsi și copiii cuplului, Vlad și Lia.

Dana Rogoz, într-un film cu copiii ei

„Și uite așa am plecat de dimineața spre mare, pentru prima zi de filmare pentru lungmetrajul regizat de Radu. De data aceasta, Radu a scris atât pentru mine, cât și pentru Vlad și Lia, care vor avea și ei câte un rol. Așadar, va fi, într-un fel, un film al familiei noastre, chiar dacă povestea e pur ficțională. Dar e ceva de la fiecare dintre noi care va rămâne pentru totdeauna păstrat, conservat în imaginile acestui lungmetraj. Pe de-o parte, cred că asta e cea mai frumoasă cale a mea și a lui Radu de a crea amintiri. Iar pe de altă parte, e sigur cea mai puternică modalitate a noastră de a spune povești. Să ne țineți pumnii tuturor!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele sociale.

Actrița și regizorul Radu Dragomir nu se află la prima colaborare artistică. Cei doi au lucrat împreună și la filmul Mo, apreciat de critici și public, prezent în festivaluri internaționale. Noul lungmetraj promite să păstreze aceeași direcție creativă, însă are și o miză personală, prin implicarea întregii familii. Pentru Dana Rogoz, proiectul va rămâne nu doar o realizare profesională, ci și o amintire intimă de preț, un „film al familiei noastre”, așa cum l-a numit ea.

Deocamdată, nu au fost anunțate detalii despre titlul producției sau data premierei, însă mesajul actriței trădează emoția și entuziasmul unui început care marchează o nouă etapă în cariera și viața lor de familie.

Aniversare specială a cuplului

Recent, cuplul a sărbătorit 21 de ani de relație, moment pe care Dana Rogoz l-a marcat tot printr-o postare emoționantă:

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viața fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia.”

Actrița a povestit și o întâmplare simpatică din ziua aniversării: după ce a prezentat Gala Premiilor Cărturino, a mers împreună cu Radu și fiica lor, Lia, să cumpere un tort de înghețată. Drumul cu bicicletele s-a transformat într-o experiență memorabilă, fiind surprinși de ploaie. Lia a fost cea care a surprins fotografic momentul, în timp ce fratele său, Vlad, era plecat la munte cu colegii de clasă.

„După cum vedeți, doar Lia ne-a fotografiat și a suflat în tort cu noi, și asta pentru că Vlad a plecat cu colegii săi de școală la munte, pentru o noapte, petrecând împreună banchetul de clasa a IV-a. Ei sunt rodul iubirii noastre – cum îi numește Radu, ei sunt mândria și bucuria noastră cea mai mare. 21 de ani! La mulți ani, nouă!”, a adăugat Dana Rogoz.

