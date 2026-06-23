Andreea Berecleanu dezvăluie secretul celor peste 30 de ani de succes în televiziune și cum răspunde hate-ului: „Atacul nu merită energie”

Cu peste trei decenii de experiență în televiziune, Andreea Berecleanu a vorbit deschis despre comentariile negative din mediul online și despre valorile care au ajutat-o să rămână una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran.

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  de  ELLE.ro
Andreea Berecleanu și copiii (1)
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Cu o carieră de peste 30 de ani în televiziune, Andreea Berecleanu continuă să fie una dintre cele mai respectate figuri de pe micul ecran. Într-un interviu acordat recent, jurnalista a vorbit despre provocările expunerii publice, despre felul în care face față comentariilor negative din mediul online și despre principiile care au ajutat-o să rămână relevantă într-un domeniu aflat într-o permanentă transformare.

Cum face față provocărilor

De-a lungul anilor, prezentatoarea și-a construit o imagine bazată pe discreție, profesionalism și consecvență. Chiar dacă nu a fost ocolită de criticile din mediul virtual, spune că a învățat să privească lucrurile cu detașare și să facă diferența între observațiile constructive și atacurile gratuite.

„Se întâmplă, inevitabil, și, da, uneori comentariile răutăcioase dor, chiar dacă sunt ‘obișnuită’ cu ele. Însă nu le tratez ca pe un adevăr. Pentru mine, un comentariu e mai degrabă o fereastră spre starea celui care îl scrie, nu o evaluare a valorii mele. Oricum, știu să separ critica de atac. Critica (argumentată și punctuală) poate fi utilă, dar atacul nu merită energie. Eu am reguli clare prin care blochez sau șterg ce depășește limita bunului-simț și evit să intru în polemici care doar alimentează răutatea.”, spune Andreea Berecleanu într-un interviu acordat revistei VIVA!

Întrebată care sunt ingredientele care au ajutat-o să se mențină în atenția publicului timp de trei decenii, Andreea Berecleanu a enumerat o serie de calități pe care le consideră esențiale.

„Autenticitatea, constanța, rezistența, pasiunea, răbdarea, atenția, concentrarea, adaptarea, talentul. Să știi că pot continua (râde), dar va suna a laudă, și nu sunt genul. A trebuit mai degrabă să mă pliez pe realitatea socială și politică mereu schimbătoare, încercând să analizez mereu pentru a înțelege. Cel mai mult cred că m-a ținut relevantă și credibilă un mix între disciplină, adaptare și ancorare în meserie, nu în ‘imagine’ de dragul imaginii. (zâmbește) Curiozitatea și curajul de a învăța mereu sunt atuurile mele. Televiziunea s-a schimbat enorm în ultimii 30 de ani, iar eu n-am tratat schimbarea ca pe o amenințare, ci ca pe o oportunitate.”, a mai spus vedeta.

Andreea Berecleanu a dezvăluit recent imagini de colecție cu cei doi copii

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit în septembrie 24 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marbella.

Pe 1 Iunie, Andreea Berecleanu a dezvăluit mai multe imagini de colecție cu cei doi copii ai săi, atât fotografii recente, cât și cadre inedite din copilăria celor doi.

Ei! într-o lume în care le-am spus că pot fi imperfecți, doar să fie fericiți și liberi. La mulți ani, copiii mei”, a scris prezentatoarea în descrierea fotografiilor.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce s-au mutat din România

Andreea Berecleanu vorbește mereu cu mândrie despre cei doi copii ai săi și chiar dacă recunoaște că o afectează faptul că nu îi are alături, este extrem de mândră de aceștia.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a povestit despre conexiunea specială pe care o are cu aceștia.

„Eva a învățat și locuit 8 ani la Londra, iar Petru, 3. Anul trecut, s-a mutat la Barcelona, unde are jobul actual, iar Petru, la facultate în Marbella. Relația noastră rămâne aceeași, extrem de apropiată, indiferent de distanță. Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate din apartamentul de la București. Conexiunea noastră este dincolo de granițe”, a declarat ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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