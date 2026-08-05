Giulia Anghelescu și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum artista: „Nu am mai rezistat”

Giulia Anghelescu și-a schimbat look-ul și le-a arătat fanilor rezultatul final.

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  de  ELLE.ro
Giulia Anghelescu
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Giulia Anghelescu a decis să își schimbe look-ul. Artista a trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar fanii au complimentat-o de îndată. 

Giulia Anghelescu și-a făcut o schimbare de look

Giulia Anghelescu le-a dezvăluit fanilor că a apelat la o schimbare de look. Artista a ales să facă o transformare în ceea ce privește coafura ei chiar cu câteva zile înainte de a pleca la festivalul Untold, care se desfășoară la Cluj-Napoca între 6 și 9 august. Cântăreața a optat pentru șuvițe mai dese și o tunsoare stil bob, cu breton.

„În fiecare an, înainte de festivalul Untold, merg să fac o schimbare. Dar anul ăsta, e un pic diferit, pentru că am decis să-mi las părul să crească și pentru că nu vreau să nu fac nicio schimbare majoră. Și totuși, e păcat să nu facem ceva.”

Giulia Anghelescu a povestit că nu avea în minte cum anume și-ar dori să arate look-ul ei final, ci a preferat să se lase pe mâna hairstylist-ului ei. 

„Am fost cuminte în ultimele luni dar nu am mai rezistat… și l-am lăsat pe Florin să își facă magia!
Like it or not?”

Giulia Anghelescu, despre operațiile ei estetice

Giulia Anghelescu a făcut recent confesiuni sincere referitoare la operațiile ei estetice. Artista a răspuns curiozităților care există referitoare la acest subiect. 

Invitată la un podcast, Giulia Anghelescu a vorbit cu sinceritate despre operațiile estetice pe care și le-a făcut. Artista a apelat la o rinoplastie și la o augmentare mamară până acum.

„Mă întreabă foarte multă lume în ultima perioadă, de când am început să-mi las părul să crească. Deci, ce ți-ai făcut la față? Să ne înțelegem: eu am două operații mari. Mă rog, nu sunt „late”, sunt doar mari. O rinoplastie pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. Nici nu mai țin minte când am făcut această operație la nas. A fost o problemă medicală la început, în sensul că aveam o sinuzită care îmi dădea bătăi de cap de foarte mulți ani. Nu mai respiram bine, mi-era foarte greu la concerte. În momentul în care am decis să mă operez, l-am rugat pe domnul doctor: „Domnule doctor, puteți să-mi faceți nasul drept dacă tot m-au operat?'

Nu era drept, pentru că atunci când eram foarte mică și mergeam în tabere la schi, am ratat un fanion de pe pârtie și mi l-am luat direct în nas. Mi-a explicat domnul doctor ulterior că, fiind în plină creștere, așa s-a dezvoltat puțin strâmb nasul. Și în momentul în care am decis să mă operez, l-am întrebat: Un nas drept, atât doresc! Un nas care să se potrivească fizionomiei mele. De altfel, nici mama nu cred că mai știe cum arătam cu nasul meu. Da, dar cred că a fost clar cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, în primul rând din punct de vedere al sănătății. Respir foarte bine de atunci, n-am mai avut niciodată probleme și, în plus, am și un nas drept, de care sunt extrem de mândră. Nu mi se pare că mi-am făcut un nas cârn. Augmentarea am făcut-o după ce l-am născut pe Mica, adică după două sarcini și după ce am alăptat de două ori. Și, cumva, eu am zis că niciodată nu o să fac acest pas, până în momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să port rochii cu spatele gol”, a povestit Giulia Anghelescu în podcast-ul moderat de Teo Trandafir. 

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Foto: Instagram

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