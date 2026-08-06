Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-a logodit. Cum a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Elena Economu

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Vincenzo Castellano s-a logodit! Fostul soț al Antoniei a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Elena Economu. Ea este fiica omului de afaceri Tudorel Economu. Aceasta deține o afacere de organizare de evenimente.

Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-a logodit

Vincenzo Castellano a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Elena Economu. Acesta a organizat un moment extrem de romantic. Cererea în căsătorie a avut loc pe o terasă, decorată cu pietre într-o nuanță de roz pal. În imaginile făcute publice de Elena Economu pe Instagram, se vede cum Vincenzo Castellano este în genunchi și îi oferă acesteia un spectaculos inel de logodnă cu diamant oval în centru. Vincenzo Castellano și Elena Economu au purtat ținute albe în momentul în care s-au logodit. Alături de aceste imagini, tânăra a transmis următorul mesaj: „Da. Pentru totdeauna.”

Vincenzo Castellano și Elena Economu formează un cuplu rezervat și preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de atenția publică. În 2024, cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună pe social media. De atunci, Elena Economu mai postează uneori imagini în care apare în ipostaze tandre cu partenerul ei de viață.

Cum se înțelege Antonia cu fostul ei soț, Vincenzo Castellano

Antonia și Vincenzo Castellano s-au căsătorit în 2011, când artista era deja o figură cunoscută pe scena muzicală, iar el provenea dintr-o familie cu o situație financiară solidă. După doi ani, au decis să se despartă.

Antonia a trecut printr-un îndelungat și mediatizat proces de divorț cu Vincenzo Castellano, mai cu seamă datorat luptei pentru custodia fiicei lor, Maya. Divorțul a ajuns la final în 2020, și, deși custodia este împărțită între cei doi părinți, Maya continuă să trăiască în Italia, alături de tatăl său. Cu toate acestea, ei au reușit să păstreze o relație respectuoasă, pentru binele fiicei lor, Maya.

În paralel, Antonia și Alex Velea formează un cuplu din 2012 și au doi băieți împreună: Dominic, născut în 2014, și Akim, născut în 2016. Maya locuiește în Italia, iar mama ei o vizitează cât de des poate. Relația dintre Alex Velea și Maya este una foarte bună, iar cei trei copii cresc într-un mediu armonios. În luna aprilie a anului 2019, instanţa l-a recunoscut pe Alex Velea ca fiind tatăl copiilor ei, Akim şi Dominic, şi tot în același an, în iulie, artistul a reușit să-și treacă numele și în actele copiilor, de unde a dispărut definitiv numele Castellano.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Antonia a vorbit despre tatăl fiicei sale. Artista a fost întrebată ce relație are acum cu Vincenzo Castellano, fostul ei soț, având în vedere că fiecare dintre ei și-au refăcut viața.

„Totul este bine în relația noastră, pentru că îi dorim binele Mayei și amândoi facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită. Așa că relația noastră este pe cât se poate de normală și de civilizată”, a declarat Antonia pentru ego.ro

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Foto: Instagram

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