Lidia Buble trage un semnal de alarmă după ce a fost din nou urmărită. Ce îi roagă pe fani: „Îmi dă o stare de nervi și de anxietate”

Lidia Buble a trăit o experiență inconfortabilă în spațiul public și a oferit mai multe detalii.

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  de  ELLE.ro
Lidia Buble
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Lidia Buble a trecut printr-un moment foarte neplăcut în public, care a determinat-o să vorbească deschis despre o realitate mai puțin știută a statului de persoană publică. 

Lidia Buble, semnal de alarmă după ce a fost din nou urmărită

Lidia Buble a tras un semnal serios de alarmă după ce a trecut printr-o experiență terifiantă și a fost din nou urmărită. Artista le cere persoanelor care o observă în diferite locuri să nu mai procedeze așa, pentru că este un comportament greșit și îi generează stări de neliniște, frică, nervi și anxietate

„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici pentru că este nu știu câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți, vă implor, pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită. Eu sunt genul de artist pe care dacă îl abordez și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că dacă mă abordez și îmi cere poze, fac poze. Dacă vreți să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți.”

Lidia Buble a vorbit despre acest lucru în contextul în care, recent, trei persoane au urmărit-o, iar experiența asta a făcut-o să se simtă extrem de inconfortabil. 

„Astăzi trei persoane au făcut lucrurile astea și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită, adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva. Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită.”

Lidia Buble, urmărită de un admirator care știa mereu unde se află

Nu este pentru prima dată când Lidia Buble împărtășește din experiențele mai puțin plăcute din viața ei de artistă. Artista a povestit că a fost urmărită o perioadă de doi admiratori care știau în permanență unde se află. Totul a început cu apariția repetată a unor buchete de lalele lăsate pe mașina sa. Indiferent dacă pleca de la sală, de la un salon sau de la alte întâlniri, Lidia Buble descoperea de fiecare dată flori pe parbriz. Faptul că gesturile se repetau constant și în locuri diferite a făcut-o să se întrebe cum reușea persoana respectivă să îi urmărească programul atât de exact.

La început, artista nu a știut cine se afla în spatele surprizelor, iar situația a început să îi provoace neliniște. În cele din urmă, a ajuns să îl cunoască pe unul dintre admiratorii care îi trimitea lalele. Întâlnirea a decurs fără probleme, iar impresia pe care i-a lăsat-o a fost una bună, însă între cei doi nu s-a legat o relație.

„Nu știu cum, Doamne iartă-mă, a aflat unde stau. Ăla știa peste tot pe unde umblu. Dacă ieșeam de la sală, aveam lalele pe parbrizul mașinii. Ieșeam de la salon, lalele pe parbrizul mașinii. În parcare, dimineața, mă trezeam cu lalele pe parbrizul mașinii. Mă simțeam cumva în pericol. Ziceam: „Bă, dar cine, Doamne iartă-mă, știe unde stau și știe mereu unde mă duc?”. La un moment dat l-am cunoscut, l-am întâlnit. Foarte drăguț băiatul, doar că, na, din păcate, nu a fost să fie, nu a fost chimie”a spus Lidia Buble, potrivit Cancan.

Dacă primul episod a avut măcar o explicație, un al doilea admirator a rămas un mister până în prezent. Cu puțin timp înaintea concertului său de la Sala Palatului, artista a început să primească mesaje insistente de la o persoană necunoscută care susținea că intenționează să o ceară în căsătorie.

Potrivit Lidiei Buble, situația a devenit și mai surprinzătoare deoarece bărbatul îi trimitea inclusiv fotografii cu inelul de logodnă. Artista și-a amintit că, în ziua concertului, a crezut pentru câteva clipe că admiratorul respectiv și-a făcut apariția în sală, după ce a văzut o persoană coborând scările cu un buchet de flori ridicat deasupra capului.

„Și a mai fost unul, fix înainte de concertul de la Sala Palatului, pe care nu l-am cunoscut nici până în ziua de azi. Vă aduceți aminte când a apărut Theo Rose în capul scărilor cu buchetul de flori? Jur, n-am avut nici cea mai mică idee că o să vină așa. Deci să vă zic ce s-a întâmplat în momentul acela. Cineva îmi trimitea mesaje că vine la Sala Palatului și mă cere de nevastă. Dar unul îmi trimisese și poze cu inelul, deci era disperat. Când am văzut-o în capul scărilor, am zis: ‘Nu, a venit nebunul, mă cere de soție!. Jur, am crezut că e el. Mai era și cu un buchet de flori ridicat deasupra capului. Și numai când a început să coboare am văzut că, în cealaltă mână, avea microfonul și mi-am dat seama că e Theo Rose.”

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Foto: Instagram

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