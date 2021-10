Margot Robbie și soțul său, Tom Ackerley, surprinși în ipostaze romantice în Toscana

Margot Robbie și soțul său, Tom Ackerley, au fost surprinși în Toscana, unde s-au bucurat de o cină romantică. Cei doi nu s-au sfiit să își arate dragostea, aceștia fiind surprinși de către paparazzi în ipostaze tandre, în timp ce se sărutau sau se țineau în brațe.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ‘ (@margotslovers)

Actrița în vârstă de 31 de ani a avut o apariție spectaculoasă, reușind să atragă toate privirile. Aceasta a optat pentru o pereche de pantaloni cu talie înaltă într-o nuanță deschisă și un top alb, pe care le-a accesorizat cu o pereche de ochelari de soare.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Margot Fãs (@margotbrnews)

Și soțul acesteia, Tom, a ales o ținută lejeră și extrem de chic, purtând o pereche de pantaloni scurți cu un imprimeu colorat, un tricou gri și o cămașă cu mâneci scurte albastră.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Margot Fãs (@margotbrnews)

Margot Robbie și Tom Ackerley s-au cunoscut în 2013, pe platourile de filmare ale peliculei Suite Francaise. 4 ani mai târziu, în 2017, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse ce a avut loc în Australia. „Am fost foarte norocoasă pentru că am avut parte de niște oportunități minunate. Am jucat în Wolf of Wall Street și apoi am avut un rol complet opus în Suite Française – eram o fată de la țară și arătăm hidos, dar așa l-am cunoscut pe soțul meu, deci a fost OK”, a declarat actrița pentru Daily Mirror.

În urmă cu câțiva ani, Margot Robbie a vorbit despre presiunea de a deveni mamă, dezvăluind că din 2017, de când s-a căsătorit cu Tom a fost întrebată în nenumărate rânduri când va face un copil. „M-am căsătorit și prima întrebare în aproape orice interviu este: „Copii? Când vei avea unul?”. Sunt atât de nervoasă că există acest contract social. Te-ai căsătorit, acum fă un copil. Nu faceți presupuneri. O să fac ce o să fac. Doar femeile sunt întrebate acest lucru când se căsătoresc. Bărbații nu”, a declarat actrița pentru Radio Times.

